Dự báo thời tiết, 31-10: TP HCM tiếp tục có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, hôm nay (31-10), dự báo thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây đến Tây Nam hoạt động từ cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 28-31 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay tiếp tục có mưa

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cũng phân tích, hôm nay, trời vẫn nắng gián đoạn vào buổi sáng ở nhiều nơi với độ ẩm ở mức cao gây cảm giác oi nóng. Chiều và tối, khả năng mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to cục bộ.

Do đó, người dân nên chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà; đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật mạnh.

Ngoài ra, cần uống đủ nước và hạn chế hoạt động ngoài trời vào giữa trưa khi nhiệt độ và độ ẩm cao.



Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.