Dự báo thời tiết hôm nay, 1-12: TPHCM và Nam Bộ có nắng với nhiệt độ cao

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 1-12, ở TPHCM và Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Nhìn chung, ban ngày trời nhiều mây, có nắng xen kẽ. Dự kiến có mưa nhỏ vào ban đêm. Cạnh đó, độ ẩm trung bình khoảng 72% và nền nhiệt buổi trưa cao, gây cảm giác oi bức.
Dự báo, từ ngày mai 2-12, mưa trên khu vực bắt đầu gia tăng dần.
Đối với thời tiết trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió nhẹ; độ cao sóng từ 1,5 - 4 m, ngoài khơi biển động. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ; độ cao sóng từ 1 - 2 m, biển bình thường.
Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
