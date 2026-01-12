Dự báo thời tiết hôm nay, 12-1: Nhiệt độ ở TPHCM và Nam Bộ tăng nhẹ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 12-1, tại Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3. Miền Đông sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Riêng TPHCM, trong ngày có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C và cao nhất từ 29-31 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ tăng nhiệt, ngày nắng

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong những ngày tới thời tiết khu vực có xu hướng hanh khô, độ ẩm không khí giảm, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Một số ngày trời lạnh về đêm và sáng sớm, trong khi ban ngày nắng nóng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Ngoài ra, tại các đô thị như TPHCM, chất lượng không khí ở mức trung bình, nhìn chung phù hợp với hầu hết các đối tượng. Tuy nhiên, nhóm nhạy cảm như người cao tuổi, trẻ nhỏ và người mắc bệnh hô hấp được khuyến cáo hạn chế ở ngoài trời trong thời gian dài.

Còn thời tiết biển, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-4 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.