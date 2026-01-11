HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 11-1: TPHCM trời lạnh, lưu ý uống đủ nước và giữ ấm cơ thể

ÁI MY

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ tiếp tục duy trì không khí lạnh, ngày hanh khô với nhiệt độ và độ ẩm thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 11-1, TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Miền Tây Nam Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh. Riêng miền Đông Nam Bộ (bao gồm TPHCM) đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, riêng miền Đông 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 11-1: Nền nhiệt thấp nhất tại TPHCM và Nam Bộ là 17 độ C - Ảnh 1.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết khu vực có ngày nắng, độ ẩm rất thấp (có nơi dưới 35%), gây hanh khô nghiêm trọng.

Người dân cần lưu ý uống đủ nước, giữ ấm cơ thể, chú ý bệnh hô hấp ở người lớn tuổi và trẻ nhỏ; đảm bảo an toàn PCCC, ngăn nguy cơ cháy nổ.

Do áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch Đông trở lại, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2-5 m.

Tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nêu trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn và dông lốc trên biển.

Dự báo thời tiết hôm nay, 11-1: Nền nhiệt thấp nhất tại TPHCM và Nam Bộ là 17 độ C - Ảnh 2.


dự báo thời tiết hôm nay thời tiết nam bộ thời tiết tphcm trời lạnh
