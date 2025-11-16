Dự báo thời tiết hôm nay, 16-11: Thoải mái khi rong chơi ở TPHCM

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ hôm nay, 16-11, trời nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Hôm nay, thời tiết TPHCM mát mẻ

Trong khi đó, ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết TPHCM sẽ có mưa nhẹ vào ban ngày và trời có mây vào ban đêm.

Theo đó, nhiệt độ giảm hơn so với những ngày trước, nhiệt độ cả ngày dao động từ 24°C (thấp nhất) đến 28°C (cao nhất). Cạnh đó, độ ẩm khoảng 78-89%; khả năng mưa vào ban ngày là 50% và ban đêm là 45%.

Cũng trong hôm nay, thời tiết trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Ngoài ra, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.