Bạn đọc

Huế sắp đón đợt mưa lớn, liệu có ngập lụt như hồi cuối tháng 10?

Q.Nhật

(NLĐO) - Dự báo Huế sắp đón một đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày tới, rủi ro thiên tai được khuyến cáo là cấp 1 tại đồng bằng, cấp 2 ở vùng núi.

Chiều 13-11, Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế phát tin cảnh báo về một đợt mưa lớn diện rộng sắp xảy ra, bắt đầu từ đêm 15 đến ngày 19-11, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Theo dự báo, tổng lượng mưa cả đợt ở vùng đồng bằng phổ biến từ 200-450 mm, có nơi trên 600 mm; tại vùng núi, từ 300-600 mm, có nơi vượt 800 mm. Mưa sẽ đạt cường suất mạnh nhất trong hai ngày 17 và 18-11, sau đó giảm dần nhưng vẫn còn mưa to, rải rác đến hết ngày 19-11.

Mưa lớn trong những ngày tới, lũ ở Huế được dự báo như thế nào? - Ảnh 1.

Khu vực vùng trũng phường Hóa Châu ở hạ nguồn sông Bồ trong cơn lũ lịch sử hồi cuối tháng 10.

Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế cảnh báo, vùng đồng bằng có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, trong khi vùng núi ở mức cấp 2. Mưa lớn có thể gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực A Lưới 1-5, Phong Điền, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc...

Ngoài ra, các khu vực trũng thấp và đô thị như Phú Xuân, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Thanh Thủy, Hương Thủy được cảnh báo có nguy cơ ngập úng cao, nhất là ở những nơi hệ thống thoát nước yếu.

Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo người dân cần chủ động đề phòng mưa cực lớn, có thể đạt 100 mm/giờ đến trên 200 mm/3 giờ, dễ gây ngập lụt trên diện rộng.

Để ứng phó, trong những ngày qua, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP HuếSở Nông nghiệp & Môi trường đã ban hành lệnh vận hành các hồ chứa lớn gồm Hương Điền, Bình Điền và Tả Trạch nhằm đón đợt mưa mới.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, cho biết với lượng mưa như dự báo và việc các hồ chứa chủ động vận hành, mức lũ lần này sẽ thấp hơn đợt cuối tháng 10 vừa qua.

Cụ thể, đỉnh lũ ngày 27-10 từng đạt 5,05 m trên sông Hương tại Kim Long5,25 m trên sông Bồ tại Phú Ốc. Đợt mưa lũ này đã làm cho 32/40 xã, phường tại TP Huế với hơn 44.000 nhà dân bị ngập.

mưa lũ bão lũ lũ Huế lũ lịch sử mưa lớn
