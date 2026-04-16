Dự báo thời tiết hôm nay, 16-4: TPHCM và Nam Bộ có nơi mưa rào đến mưa vừa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 16-4, tại TPHCM và Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ có mưa rào đến mưa vừa ở một số nơi

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích thời tiết khu vực vào buổi sáng trời nắng sớm, không khí đã có cảm giác oi bức. Trưa chiều có nắng mạnh, có nơi nắng nóng nhưng cường độ giảm nhẹ, độ ẩm cao gây oi bức rõ hơn. Chiều tối và đêm mây dông phát triển, một số nơi có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa.

Dựa trên diễn biến thời tiết trên, người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động kế hoạch di chuyển, sinh hoạt. Nên sắp xếp công việc và lịch trình hợp lý, hạn chế di chuyển hoặc làm việc nặng trong khung giờ nắng mạnh từ trưa đến chiều.

Ngoài ra, chủ động che chắn khi di chuyển ngoài trời, hạn chế tác động của bức xạ nhiệt và giảm nguy cơ sốc nhiệt.

Người dân cũng được lưu ý bổ sung đủ nước, duy trì sức khỏe trong điều kiện nắng nóng kéo dài, tránh để cơ thể mất nước. Sử dụng các biện pháp chống nắng như mũ, kính, kem chống nắng khi hoạt động ngoài trời; chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét có thể xuất hiện.