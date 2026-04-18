Dự báo thời tiết hôm nay, 18-4: TPHCM và Nam Bộ có mưa trên diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 18-4, tại TPHCM và Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 32-36 độ C.

Theo dự báo thời tiết, chiều tối và đêm ở TPHCM và Nam Bộ có mưa rào và dông xảy ra diện rộng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích thời tiết khu vực vào buổi sáng trời nắng, không khí khá oi bức. Trưa chiều có nắng nóng gián đoạn, một số nơi còn nắng nóng nhẹ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông xảy ra diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to.

Do đó, người dân nên mang theo áo mưa, ô (dù) khi ra khỏi nhà đề phòng có mưa dông, cần hạn chế ra đường nếu trời mưa to, có sấm sét và gió giật mạnh; không đứng trú mưa dưới gốc cây, gần trụ điện...

Dù nắng đã thu hẹp nhưng vẫn cần uống đủ nước, sử dụng biện pháp chống nắng khi ra đường nếu trời có nắng.