Dự báo thời tiết hôm nay, 19-1: TPHCM và Nam Bộ tiếp tục hanh khô

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 19-1, khu vực các tỉnh, thành Nam Bộ và TPHCM phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích khu vực duy trì hình thái thời tiết phổ biến hanh khô, độ ẩm giảm đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.
Bên cạnh đó, chất lượng không khí tại TPHCM đang ở ngưỡng có hại, chỉ số AQI đo được ở mức 114. Các nhóm đối tượng nhạy cảm có thể cảm nhận được tác động đến sức khỏe ngay lập tức. Các đối tượng khỏe mạnh có thể gặp tình trạng khó thở và ngứa cổ nếu tiếp xúc lâu.
Người dân được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ sức khỏe.
Riêng khu vực biển TPHCM và Nam Bộ, thời tiết tương đối ổn định, chưa ghi nhận dự báo hay cảnh báo về mưa dông hoặc sóng lớn.
Dự báo hình thái thời tiết ở TPHCM
Trong 24-48 giờ tới:
Áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, từ ngày 20-1 áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch đông. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Bắc Trung Bộ hoạt động yếu. Hội tụ gió yếu tồn tại trên khu vực.
Từ 3-10 ngày tới:
Áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía nam. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình, từ khoảng ngày 21-1 hoạt động mạnh dần trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung Bộ, từ ngày 24-1 lấn Tây hoạt động mạnh. Nhiễu động gió Đông trên cao tan dần.
