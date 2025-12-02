HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 2-12: Chất lượng không khí ở TPHCM và Nam Bộ có hại

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ ngày chủ yếu có nắng, trời oi bức với chất lượng không khí ở mức có hại; khả năng vẫn có mưa rào.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 2-12, ở Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Riêng TPHCM, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 30-11: TPHCM và Nam Bộ - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy ở TPHCM và Nam Bộ có nắng, chất lượng không khí kém

Ứng dựng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cũng thông tin hôm nay trời có khả năng xuất hiện một vài cơn mưa rào ngắn, đặc biệt là vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều.

Cạnh đó, nhiệt độ và độ ẩm cảm nhận thực tế bên ngoài cao vào buổi trưa, gây oi bức.

Đáng chú ý, chất lượng không khí được dự báo ở mức có hại đến xấu trong suốt cả ngày. Khi ra ngoài và cân nhắc các biện pháp bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là nếu có các vấn đề về hô hấp.

Đối với thời tiết trên biển, lưu ý thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6- 7.

Cụ thể, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió nhẹ, độ cao sóng từ 0.5-2 m, biển bình thường. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng từ 0.25-1.25 m, biển bình thường.

Chất lượng không khí ở mức "có hại"

- Đối với các nhóm đối tượng nhạy cảm (như trẻ em, người già, người có bệnh hô hấp hoặc tim mạch), có thể cảm nhận được tác động đến sức khỏe ngay lập tức.

- Đối với những người khỏe mạnh, nếu tiếp xúc lâu với không khí ô nhiễm, cũng có thể gặp tình trạng khó thở và ngứa cổ.

Khuyến cáo, hạn chế ra ngoài hoặc đeo khẩu trang chuyên dụng nếu buộc phải ra ngoài để bảo vệ sức khỏe.

Tin liên quan

Bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo nhiều tỉnh, thành miền Trung sắp mưa lớn

Bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo nhiều tỉnh, thành miền Trung sắp mưa lớn

(NLĐO) - Chiều nay 1-12, bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Bão số 15 sắp đổi hướng di chuyển, hướng vào từ Gia Lai - Khánh Hoà

(NLĐO) - Bão số 15 ít di chuyển trong những giờ qua, dự báo sẽ suy yếu thành vùng áp thấp khi nằm trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

Bão số 15 giật cấp 11, "đi bộ" trên Biển Đông

(NLĐO) - Bão số 15 di chuyển với tốc độ rất chậm 3-5 km /giờ, khoảng 3 km/giờ, mạnh cấp 9, giật cấp 11 và dự báo suy giảm cường độ trong những ngày tới.

dự báo thời tiết hôm nay thời tiết nam bộ chất lượng không khí thời tiết tphcm
