Dự báo thời tiết hôm nay, 2-12: Chất lượng không khí ở TPHCM và Nam Bộ có hại

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 2-12, ở Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Riêng TPHCM, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy ở TPHCM và Nam Bộ có nắng, chất lượng không khí kém

Ứng dựng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cũng thông tin hôm nay trời có khả năng xuất hiện một vài cơn mưa rào ngắn, đặc biệt là vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều.

Cạnh đó, nhiệt độ và độ ẩm cảm nhận thực tế bên ngoài cao vào buổi trưa, gây oi bức.

Đáng chú ý, chất lượng không khí được dự báo ở mức có hại đến xấu trong suốt cả ngày. Khi ra ngoài và cân nhắc các biện pháp bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là nếu có các vấn đề về hô hấp.

Đối với thời tiết trên biển, lưu ý thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6- 7.

Cụ thể, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió nhẹ, độ cao sóng từ 0.5-2 m, biển bình thường. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng từ 0.25-1.25 m, biển bình thường.