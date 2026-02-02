Dự báo thời tiết hôm nay, 2-2: TPHCM và Nam Bộ hanh khô, tia UV cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 2-2, tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc hoạt động từ cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ có nắng, UV cao

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cũng cho biết khu vực có một ngày nắng nhẹ dễ chịu, không mưa. Sáng sớm trời lạnh, nhất là các tỉnh miền Đông và vùng giáp ranh.

Theo diễn biến thời tiết, miền Đông (phía Bắc Đồng Nai) dưới 19 độ C vào sáng sớm; miền Tây trời mát mẻ, nắng trải đều, cực kỳ thuận lợi cho sản xuất.

Cạnh đó, chỉ số UV trên khu vực cũng ở mức cao (mức 8), độ ẩm thấp gây hanh khô. Do đó, cần uống đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng nếu ra đường vào khung gần giờ trưa đến chiều.



Ngoài ra, chất lượng không khí ở đô thin lớn như TPHCM ở mức xấu (79 AQI), cho thấy không khí đã đạt mức ô nhiễm cao và không phù hợp với các nhóm đối tượng nhạy cảm.

Người dân được khuyến cáo giảm thời gian ở bên ngoài nếu cơ thể xuất hiện các triệu chứng như khó thở hay ngứa cổ; mang kính và khẩu trang khi ra đường để bảo vệ sức khoẻ.

Cũng trong hôm nay, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Chú ý khả năng nguy hiểm cho tàu thuyền do lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.