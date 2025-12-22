Dự báo thời tiết hôm nay, 22-12: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng, không khí không tốt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 22-12, ở TPHCM và các tỉnh Nam Bộ phổ biến có mây, ban ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ vào ban ngày chủ yếu có nắng nóng

Do ảnh hưởng của nhiễu động khí quyển, một số tỉnh, thành khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào cục bộ, chủ yếu vào chiều tối và đêm, với xác suất mưa thấp, khoảng 10-15%.

Chất lượng không khí được dự báo ở mức "kém" đến "có hại" (AQI khoảng 75-101), đặc biệt vào buổi sáng, với các chất ô nhiễm chính là PM2.5 và PM10; độ ẩm không khí dao động từ 65-92%.

Trước tình hình này, người dân được khuyến cáo uống đủ nước, sử dụng kem chống nắng, đồ che chắn khi ra ngoài, nhất là vào buổi trưa; đồng thời chuẩn bị ô, áo mưa do khả năng có mưa dông vào chiều tối và đêm.



Riêng tại TPHCM, nơi chất lượng không khí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân nên đeo khẩu trang chuyên dụng, hạn chế hoạt động thể chất cường độ cao ngoài trời, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ; người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch...

Còn trên biển, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.