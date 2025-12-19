Dự báo thời tiết hôm nay, 19-12: Chất lượng không khí ở TPHCM vẫn ở mức kém

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, ngày 19-12 tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ nhìn chung có mây, ban ngày nắng; chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Riêng TPHCM, đêm nay hầu như không mưa. Gió Đông Bắc hoạt động từ cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay tại TPHCM và Nam Bộ ngày có nắng, lưu ý chất lượng không khí kém

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích, khu vực sẽ có trời chủ yếu nhiều mây vào ban ngày, ban đêm có mây mù. Từ nay đến khoảng ngày 21-12-2025, thời tiết được dự báo tương đối ổn định, ít mưa, trời nắng đẹp.

Độ ẩm không khí duy trì ở mức khoảng 70%, xác suất xảy ra mưa thấp, chỉ khoảng 10%. Chỉ số tia UV tối đa ở mức 3.0, thuộc ngưỡng trung bình.

Nhưng chất lượng không khí được dự báo ở mức "kém" (Poor), cho thấy nồng độ ô nhiễm đã ở mức cao, không tốt cho các nhóm nhạy cảm như người già, trẻ em và người mắc các bệnh về hô hấp. Người dân được khuyến cáo hạn chế thời gian ở ngoài trời nếu xuất hiện các triệu chứng như khó thở, kích ứng cổ họng; đồng thời hạn chế các hoạt động ngoài trời không cần thiết và đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ sức khỏe.

Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng cao từ 2-4 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong các khu vực biển nêu trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.