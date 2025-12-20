Dự báo thời tiết hôm nay, 20-12: Chất lượng không khí TPHCM ở mức có hại đến xấu

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 20-12, ở TPHCM và các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ có nắng oi bức

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng nhận định khu vực sẽ trải qua một ngày nắng nóng, song khả năng có mưa cục bộ vào chiều tối hoặc ban đêm ở một số nơi.

Độ ẩm không khí buổi sáng ở mức rất cao, gần 98%, sau đó giảm dần trong ngày và có thể xuống khoảng 50% vào buổi chiều. Sự thay đổi này khiến thời tiết trở nên khô nóng hơn, dễ gây mệt mỏi nếu hoạt động ngoài trời kéo dài.

Đáng chú ý, chất lượng không khí trong ngày được dự báo ở mức có hại đến xấu, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, nhất là các nhóm nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp.

Trước những diễn biến thời tiết và môi trường trên, người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng nóng cao điểm từ 10-16 giờ, chủ động bổ sung nước cho cơ thể. Khi cần di chuyển ngoài trời, nên che chắn kỹ, sử dụng kem chống nắng, đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang đạt chuẩn để bảo vệ sức khỏe.