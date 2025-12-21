Dự báo thời tiết hôm nay, 21-12: Chất lượng không khí ở TPHCM không tốt cho sức khỏe

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 21-12, ở TPHCM và các tỉnh Nam Bộ phổ biến có mây, ban ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Chỉ số UV được dự báo ở mức 3.0 (trung bình) khá oi bức vào buổi trưa

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết khu vực tiếp tục duy trì trạng thái nắng ráo vào ban ngày. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiễu động khí quyển, một số địa phương có thể xuất hiện mưa rào cục bộ, chủ yếu vào chiều tối và đêm. Mưa không xảy ra đồng đều, tập trung ở một số nơi vào cuối ngày.

Độ ẩm trong ngày dao động từ khoảng 65-90%, chỉ số UV được dự báo ở mức 3.0 (trung bình) khá oi bức vào buổi trưa. Chất lượng không khí dao động từ mức "kém" đến "có hại", với chỉ số AQI khoảng 80-101, đặc biệt vào buổi sáng. Các chất ô nhiễm chính gồm PM2.5 và PM10.

Khuyến cáo: Người dân cần lưu ý nên uống đủ nước, sử dụng kem chống nắng và đồ che chắn khi ra ngoài, nhất là vào buổi trưa. Do khả năng có mưa dông vào chiều tối và đêm, cần chuẩn bị ô, áo mưa khi di chuyển.

Trước tình trạng chất lượng không khí có hại cho sức khoẻ, đặc biệt ở TPHCM, người dân nên mang khẩu trang chuyên dụng, hạn chế hoạt động thể chất cường độ cao ngoài trời, nhất là với người có bệnh hô hấp, tim mạch...