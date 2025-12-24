Dự báo thời tiết hôm nay, 23-12: Nam Bộ về cuối ngày có mưa vài nơi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 24-12, ở TPHCM và các tỉnh Nam Bộ có mây, ban ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ vào ban ngày chủ yếu có nắng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết thời tiết khu vực vẫn thiên về hanh khô, độ ẩm giảm, ban ngày nắng mạnh. Tuy nhiên, đêm nay, áp cao lạnh lục địa tăng cường trở lại, khiến mây nhiều hơn và mưa xuất hiện rải rác vài nơi.

Trong giai đoạn này, người dân nên bổ sung đủ nước, hạn chế phơi nắng lâu vào buổi trưa, đồng thời mang theo ô, áo mưa khi ra ngoài vào cuối ngày.

Đáng chú ý, chất lượng không khí tại TPHCM thời gian gần đây duy trì ở mức không tốt cho sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm, người cao tuổi và trẻ nhỏ cần đặc biệt lưu ý để bảo vệ hệ hô hấp, làn da...

Trên biển, khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực này được cảnh báo nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.