Thời tiết mùa Đông ấm ở miền Bắc sắp kết thúc, dự báo mưa, rét vào đúng dịp Giáng sinh

Trước khi đón mưa rét, hôm nay 23-12, miền Bắc tiếp tục có một ngày mùa đông ấm.



Dự báo thời tiết miền Bắc chuyển rét vào dịp Giáng sinh

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay 23-12 nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi và khu Đông Bắc sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực Nam Bộ từ chiều tối 24-12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 24 đến 25-12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời chuyển rét, vùng núi của khu vực Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ từ khoảng ngày 25 đến 26-12 khả năng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, từ ngày 26-12 đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông kéo dài tới 25-12. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.