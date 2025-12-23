Dự báo thời tiết hôm nay, 23-12: TPHCM và Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ và tia UV cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 23-12, ở TPHCM và các tỉnh Nam Bộ khá ổn định, phổ biến có mây, ban ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26 độ C, riêng khu vực miền Đông có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ có nắng là chủ đạo

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong ngày khu vực Nam Bộ có nắng chủ đạo, mưa xuất hiện tại các khu vực ven biển phía Đông.



Độ ẩm không khí cao trên 75% kết hợp với nhiệt độ tăng cao vào buổi trưa gây cảm giác oi bức. Ngoài ra, chỉ số UV cao nhất ngày là 9 (có hại cho da).

Trước tình hình thời tiết và môi trường trên, người dân được khuyến cáo uống đủ nước, sử dụng kem chống nắng và các biện pháp che chắn khi ra ngoài, đặc biệt vào buổi trưa. Đồng thời, cần chuẩn bị ô, áo mưa do khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm.

Riêng tại TPHCM, chất lượng không khí những ngày này không tốt cho sức khỏe, người dân nên đeo khẩu trang chuyên dụng, hạn chế các hoạt động thể chất cường độ cao ngoài trời,nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh hô hấp, tim mạch.



Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng cao từ 2-4m.

Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.