Dự báo thời tiết hôm nay, 24-2: TPHCM và Nam Bộ có nắng mạnh, độ ẩm thấp

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 24-2, tại Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. TPHCM không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có nắng mạnh

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích khu vực có thời tiết chủ đạo ít mưa, ngày nắng mạnh, nhiệt độ giảm nhẹ so với hôm qua.

Khu vực miền Đông và TPHCM có nắng nóng xảy ra nhiều nơi, độ ẩm thấp dưới 50% gây cảm giác rất oi bức và hanh khô.

Theo đó, thời điểm nắng gắt và độ ẩm thấp nhất là trưa chiều, từ 12-15 giờ, dễ gây mệt mỏi và gia tăng nguy cơ cháy nổ.

Người dân nên bổ sung nước liên tục, che chắn kỹ khi ra ngoài và đặc biệt cẩn thận các thiết bị điện.

Ngoài ra, chất lượng không khí ở TPHCM ở mức xấu đến có hại cho sức khỏe (122 AQI).

Các nhóm đối tượng nhạy cảm có thể cảm nhận được tác động đến sức khỏe ngay lập tức. Các đối tượng khỏe mạnh có thể gặp tình trạng khó thở và ngứa cổ nếu tiếp xúc lâu.