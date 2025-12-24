Thời tiết TPHCM và Nam Bộ đêm Noel

Từ khoảng 15 giờ chiều nay (24-12), bầu trời TPHCM dần trở nên âm u, mưa xuất hiện rải rác tại một số khu vực. Đến hơn 16 giờ, mưa to xuất hiện nhiều hơn.

Vì sao cuối năm vẫn còn mưa lớn?

Diễn biến này khiến nhiều người dân lo ngại thời tiết đêm Noel có thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, đồng thời đặt câu hỏi vì sao dù đã cận Tết, khu vực vẫn còn mưa.

Mưa to xuất hiện ở TPHCM từ 16 giờ ngày 24-12

Ứng dụng Meteo Việt của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong đêm Noel 24-12, thời tiết tại TPHCM và Nam Bộ có xu hướng nhiều mây, xuất hiện mưa trái mùa ở vài nơi. Xác suất mưa vào buổi tối và đêm ở mức khá cao, có thời điểm xảy ra mưa rào và dông rải rác, chủ yếu trong khoảng từ 18-23 giờ.

Trong đêm, nhiệt độ dao động từ 24-26°C, thời tiết se mát và dễ chịu. Gió Đông Bắc hoạt động ở cấp 2-3, cường độ nhẹ, không gây rét. Tuy nhiên, độ ẩm không khí ở mức cao, khoảng 75%-90%, khiến không khí trở nên ẩm và nặng hơn khi có mưa.

Những lưu ý quan trọng

Người dân cần lưu ý trong các cơn mưa dông tối Noel có khả năng xuất hiện sét và gió giật ngắn hạn. Mưa có thể làm đường trơn trượt, ảnh hưởng nhẹ đến các hoạt động ngoài trời.

Từ 15 giờ chiều nay, nhiều nơi ở TPHCM đã mưa rải rác - Ảnh: ANH VŨ

TPHCM và Nam Bộ xuất hiện mưa do không khí ẩm liên tục được bổ sung từ biển vào đất liền. Gió Đông Bắc tuy hoạt động yếu nhưng ổn định, mang hơi nước từ Biển Đông vào khu vực, khiến độ ẩm không khí luôn duy trì ở mức cao. Ở tầng cao, nhiễu động trong đới gió Đông tạo điều kiện cho mây phát triển mạnh, đặc biệt vào chiều và tối.

Dù mùa mưa chính đã kết thúc, rãnh áp thấp xích đạo vẫn còn tồn tại ở trạng thái yếu, đóng vai trò như "chất xúc tác" kích hoạt các đám mây đối lưu. Khi mây tích tụ đủ ẩm, chỉ cần một tác động nhỏ cũng dễ phát sinh mưa rào và dông cục bộ.

Nói một cách dễ hiểu, không khí đã ẩm sẵn, gió tiếp tục đưa thêm hơi nước vào đất liền, mây dày lên và mưa xuất hiện. Đây chủ yếu là những cơn mưa trái mùa, phân bố không đồng đều giữa các khu vực.