Dự báo thời tiết hôm nay, 25-2: TPHCM và Nam Bộ nắng mạnh, trời hanh khô

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 25-2, tại Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết khu vực tiếp tục có nắng mạnh. Khu vực miền Đông và TPHCM nắng nóng cục bộ từ 12-15 giờ, độ ẩm thấp dưới 50% gây cảm giác rất oi bức. Còn ở miền Tây, thời tiết nắng đều, cường độ vừa phải hơn.

Nắng nóng kéo dài kèm theo độ ẩm thấp khiến tiết trời rất hanh khô, dễ gây mệt mỏi và gia tăng nguy cơ cháy nổ.

Người dân nên bổ sung nước liên tục để giúp cơ thể tỉnh táo, che chắn kỹ khi ra ngoài và đặc biệt cẩn thận các thiết bị điện, chú ý an toàn PCCC.

Ngoài ra, chất lượng không khí ở TPHCM ở mức xấu cho sức khỏe (98 AQI).

Điều này cho thấy không khí đã đạt mức ô nhiễm cao và không phù hợp với các nhóm đối tượng nhạy cảm. Hãy giảm thời gian ở bên ngoài nếu cơ thể xuất hiện các triệu chứng như khó thở hay ngứa cổ.

Cảnh báo thời tiết tại Nam Bộ hôm nay, 25-2



