Dự báo thời tiết hôm nay, 26-11: TPHCM và Nam Bộ ít mưa, có nắng với chỉ số UV cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 26-11, ở TPHCM và Nam Bộ ngày có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ có nắng ráo - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết toàn khu vực Nam Bộ nói chung chủ yếu là nắng và ít mưa với khả năng mưa chỉ khoảng 14%; có gió từ hướng Bắc Đông Bắc, thổi nhẹ với tốc độ khoảng 9.6 km/giờ.

Khu vực có chỉ số UV tối đa là 7, ở mức có hại cho người nhạy cảm. Người dân cần ưu tiên mặc trang phục sáng màu, rộng rãi, thoáng mát và uống đủ nước. Sử dụng kem chống nắng, kính râm và mũ rộng vành khi hoạt động ngoài trời, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10-16 giờ.

Đối với thời tiết trên biển, lưu ý vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, độ cao sóng từ 3-5 m, biển động mạnh.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Đông Bắc cấp 4-5, giật cấp 6-7, độ cao sóng từ 1.5-2.5 m, biển động nhẹ.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.