Thời sự

TPHCM: Cảnh báo triều cường trên sông Sài Gòn

ÁI MY

(NLĐO) - Đỉnh triều cường cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 2 sẽ duy trì đến hết ngày 26 và 27-11

TPHCM: Cảnh báo triều cường trên sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Triều cường làm ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội ở TPHCM

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cường cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn ít biến đổi và vẫn duy trì ở mức cao.

- Ảnh 2.

Đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm đến 7 giờ ngày 25-11

Theo đó, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ xuống chậm trong 5 ngày tới. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 2 sẽ duy trì đến hết ngày 26 và 27-11, riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức cao trên báo động 3 trong 5 ngày tới.

Do ảnh hưởng xả của hồ Dầu Tiếng, mực nước tại trạm Dầu Tiếng lên nhanh trong 1-2 ngày đầu, sau biến đổi chậm và duy trì ở mức cao trên báo động 2.

Cơ quan dự báo cũng khuyến cáo người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TPHCM.

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn được nhận định ở cấp độ 2.

Danh sách 23 tuyến đường bị ngập do mưa lớn kết hợp triều cường ở TPHCM

- Khu vực I: khu vực TP HCM cũ (12 vị trí ngập), chiều sâu ngập khoảng 0,15 m - 0,3 m gồm đường Calmette, Bình Quới, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Bình, quốc lộ 50, Nguyễn Văn Hưởng, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ.

- Khu vực II: khu vực Bình Dương (8 vị trí ngập) gồm: TP Thủ Dầu Một cũ: ngã ba cống đường Thích Quảng Đức, đường ven rạch Bưng Cải, đường Hồ Văn Cống; TP Dĩ An cũ: khu vực suối Bình Thắng, đường quốc lộ 1K khu vực dốc Chú Hỏa đến rạch Cái Cầu; TP Thuận An cũ: đường đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13) đoạn trước Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tân Hiệp Phát, đường Đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13) đoạn trước Công ty Fito, đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn cống ngang cầu Nhỏ.

- Khu vực III: khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ: khu Decoimex mở rộng, phường 9 cũ, hẻm 646 đường 30/4, cuối hẻm 842 đường Bình Giã.

Tin liên quan

Sáng nay 25-11, hồ Dầu Tiếng xả lũ, người dân ở khu vực ven sông Sài Gòn hết sức lưu ý

Sáng nay 25-11, hồ Dầu Tiếng xả lũ, người dân ở khu vực ven sông Sài Gòn hết sức lưu ý

(NLĐO) - Hồ Dầu Tiếng thông báo thời gian xả từ 7 giờ ngày 25-11 đến 7 giờ ngày 2-12. Lưu lượng xả linh hoạt: 36-200 m3/s.

Triều cường sắp đạt đỉnh ở TPHCM và Đông Nam Bộ, khả năng lại ngập nặng

(NLĐO) - Khả năng từ ngày 18-11, triều cường đạt đỉnh vượt báo động 3, đe dọa gây ngập tại TPHCM và các tỉnh ven biển Đông Nam Bộ.

Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường TP HCM ngập sâu

(NLĐO) - Triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường tại TP HCM ngập nặng, hàng loạt xe chết máy; sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng do nước tràn vào nhà

ngập sâu hồ dầu tiếng triều cường xả lũ sông Sài gòn TPHCM triều cường gây ngập ở TPHCM
