TPHCM: Cảnh báo triều cường trên sông Sài Gòn

Triều cường làm ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội ở TPHCM

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cường cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn ít biến đổi và vẫn duy trì ở mức cao.

Đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm đến 7 giờ ngày 25-11

Theo đó, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ xuống chậm trong 5 ngày tới. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 2 sẽ duy trì đến hết ngày 26 và 27-11, riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức cao trên báo động 3 trong 5 ngày tới.

Do ảnh hưởng xả của hồ Dầu Tiếng, mực nước tại trạm Dầu Tiếng lên nhanh trong 1-2 ngày đầu, sau biến đổi chậm và duy trì ở mức cao trên báo động 2.

Cơ quan dự báo cũng khuyến cáo người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TPHCM.

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn được nhận định ở cấp độ 2.

