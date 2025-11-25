TPHCM: Cảnh báo triều cường trên sông Sài Gòn

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cường cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn ít biến đổi và vẫn duy trì ở mức cao.
Theo đó, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ xuống chậm trong 5 ngày tới. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 2 sẽ duy trì đến hết ngày 26 và 27-11, riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức cao trên báo động 3 trong 5 ngày tới.
Do ảnh hưởng xả của hồ Dầu Tiếng, mực nước tại trạm Dầu Tiếng lên nhanh trong 1-2 ngày đầu, sau biến đổi chậm và duy trì ở mức cao trên báo động 2.
Cơ quan dự báo cũng khuyến cáo người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TPHCM.
Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn được nhận định ở cấp độ 2.
Danh sách 23 tuyến đường bị ngập do mưa lớn kết hợp triều cường ở TPHCM
- Khu vực I: khu vực TP HCM cũ (12 vị trí ngập), chiều sâu ngập khoảng 0,15 m - 0,3 m gồm đường Calmette, Bình Quới, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Bình, quốc lộ 50, Nguyễn Văn Hưởng, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ.
- Khu vực II: khu vực Bình Dương (8 vị trí ngập) gồm: TP Thủ Dầu Một cũ: ngã ba cống đường Thích Quảng Đức, đường ven rạch Bưng Cải, đường Hồ Văn Cống; TP Dĩ An cũ: khu vực suối Bình Thắng, đường quốc lộ 1K khu vực dốc Chú Hỏa đến rạch Cái Cầu; TP Thuận An cũ: đường đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13) đoạn trước Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tân Hiệp Phát, đường Đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13) đoạn trước Công ty Fito, đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn cống ngang cầu Nhỏ.
- Khu vực III: khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ: khu Decoimex mở rộng, phường 9 cũ, hẻm 646 đường 30/4, cuối hẻm 842 đường Bình Giã.
