Thời sự

TPHCM: Tránh tổ hợp bất lợi mưa lớn kết hợp xả lũ

QUỐC ANH

(NLĐO) - TPHCM đang khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có công văn khẩn các đơn vị liên quan về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, dự báo của cơ quan khí tượng cho biết vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng 2-4 m, biển động. Trên cả 2 vùng biển, thời tiết có mưa rào dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết TPHCM mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đề nghị khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó, đặc biệt tránh tổ hợp bất lợi mưa lớn kết hợp xả lũ.

Nhằm chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới qua bản tin của Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, website Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và website của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố.

Bên cạnh đó, chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng tránh, ứng phó khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thành phố; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Các phường, xã ven biển, xã đảo, đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Đài Thông tin duyên hải, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thường xuyên thông báo cho chủ các phương tiện biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới và gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động phòng tránh.

Đồng thời, chỉ đạo, triển khai công tác kiểm đếm, hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện (bao gồm cả tàu du lịch) hoạt động trên biển, ven biển, chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư nắm chắc vị trí, tọa độ các tàu cá đang hoạt động đánh bắt xa bờ, số lượng thuyền viên, tình trạng của tàu thuộc phạm vi quản lý, thông báo cho tàu di chuyển tránh trú và neo đậu an toàn đối với khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Các sở ngành và đơn vị liên quan về thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với UBND phường, xã, đặc khu vận hành hiệu quả các hồ chứa, cửa xả, cống thoát nước, cống kiểm soát triều, chuẩn bị máy bơm nước di động để kịp thời huy động khắc phục các sự cố ngập úng do mưa lớn từ tác động của áp thấp nhiệt đới (bão).

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam, Công ty Thủy điện Trị An và các đơn vị quản lý hồ chứa căn cứ vào tình hình thời tiết trên lưu vực, mực nước hồ, lưu lượng về hồ và diễn biến mực nước triều hạ du và mưa lớn tại TPHCM phối hợp trong việc vận hành hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập lụt cho hạ du, tránh tổ hợp bất lợi do mưa lớn từ tác động của áp thấp nhiệt đới (bão) kết hợp xả lũ.

Áp thấp nhiệt đới sau khi vào Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão số 15, hướng vào Nam Trung Bộ

Áp thấp nhiệt đới sau khi vào Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão số 15, hướng vào Nam Trung Bộ

(NLĐO) - Dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông vào sáng sớm 26-11, sau đó mạnh lên thành bão số 15, hướng vào Nam Trung Bộ

Công ty thủy điện lên tiếng về việc chính quyền xã “không nhận được thông báo chính thức xả lũ”

(NLĐO)-Lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 vừa lên tiếng liên quan việc chính quyền xã ở Đồng Nai "không nhận được thông báo chính thức xả lũ".

Đồng Nai gửi văn bản đề nghị Lâm Đồng và 17 nhà máy thủy điện cung cấp thông tin xả lũ

(NLĐO)-Để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản, Đồng Nai đề nghị tỉnh Lâm Đồng, 17 nhà máy thủy điện phối hợp cung cấp thông tin

