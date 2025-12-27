Dự báo thời tiết hôm nay, 27-12: TPHCM và Nam Bộ lại có mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 27-12, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22–25 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 29–32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ ban ngày nắng oi nóng

Độ ẩm không khí ở mức cao, khoảng 80-90%, gây cảm giác oi nóng vào thời điểm giữa trưa. Chỉ số UV ở mức trung bình và có xu hướng tăng khi trời nắng mạnh.

Ngoài ra, chất lượng không khí tại các đô thị lớn như TPHCM được dự báo ở mức trung bình đến kém, nhất là vào sáng sớm. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và nhóm người nhạy cảm cần chủ động bảo vệ sức khỏe, nhất là hệ hô hấp và làn da.

Trên biển, khu vực từ Đắk Lắk đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3-5 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực này được cảnh báo có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để bảo đảm an toàn.