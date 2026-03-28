Dự báo thời tiết hôm nay, 28-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 35 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (28-3) tại TPHCM và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ hôm nay tiếp tục nắng nóng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết độ ẩm toàn khu vực ở mức thấp, khoảng 35%-45%. Thời gian nắng nóng trong ngày tập trung từ 12 giờ đến 15 giờ.

Theo đó, nắng nóng chủ yếu tại Đông Nam Bộ, trong đó có TPHCM, xu hướng gia tăng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Trong 10 ngày tới, khu vực này tiếp tục duy trì trạng thái nắng nhiều vào ban ngày, trời hanh khô do độ ẩm thấp, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp có thể khiến cơ thể mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài từ 12-15 giờ; khi ra đường cần che chắn kỹ, bổ sung đủ nước. Đồng thời, sử dụng an toàn các thiết bị điện, không đốt rác, đốt cỏ trong điều kiện thời tiết hanh khô.

Ngoài ra, cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động điều chỉnh sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.