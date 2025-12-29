Dự báo thời tiết hôm nay, 29-12: Nam Bộ ngày nắng, sáng sớm và đêm se lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 29-12, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông 20-23 độ C, miền Tây 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ ban ngày có nắng, ít mưa

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định, tình trạng hanh khô tại khu vực tiếp tục kéo dài, ban ngày nắng mạnh, sáng sớm và đêm se lạnh nhẹ; mưa xuất hiện cục bộ, phạm vi hẹp. Độ ẩm không khí trong ngày dao động từ 57-98%, gây cảm giác oi nóng vào thời điểm giữa trưa.

Trên biển, khu vực từ Khánh Hòa đến TPHCM và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 2-4 m.

Tất cả tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên được cảnh báo có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.