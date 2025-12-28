Dự báo thời tiết hôm nay, 28-12: TPHCM và Nam Bộ se lạnh dù có nắng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 28-12, tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ phổ biến phổ biến có mây, ban ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông dao động từ 21-24 độ C, miền Tây từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ chủ đạo ban ngày có nắng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết xu thế thời tiết chung trên khu vực tiếp tục khô ráo, nắng là chủ đạo; đêm và sáng sớm có lúc se lạnh nhẹ.

Ngoài ra, độ ẩm dao động từ 56-94%, trưa có thể xuất hiện cảm giác oi nóng nhẹ.

Xác suất mưa tại nhiều điểm quan trắc ở TPHCM và vùng lân cận ở mức thấp.



Trên biển, khu vực từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động mạnh, sóng cao từ 2-5 m.

Tất cả tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên được cảnh báo có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.