Dự báo thời tiết hôm nay, 29-3 tại TPHCM và Nam Bộ: Gia tăng nhiều nguy cơ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (29-3) tại TPHCM và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ có nắng nóng kéo dài

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định trong những ngày tới, khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định.

Thời tiết phổ biến ít mưa, nắng xuất hiện sớm và kéo dài, cường độ tăng nhanh vào buổi trưa, một số nơi có khả năng xảy ra nắng nóng.

Theo đó, khu vực Đông Nam Bộ có nắng nóng thường xuyên vào trưa chiều, Tây Nam Bộ cũng có nắng và oi bức.

Tình trạng nắng nóng, hanh khô kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người dân cần hạn chế ra ngoài trong giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng, đồng thời chú ý phòng cháy và bảo vệ sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ.