Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 29-3 tại TPHCM và Nam Bộ: Gia tăng nhiều nguy cơ

ÁI MY

(NLĐO) - Vì đang trong cao điểm mùa khô, chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới, TPHCM và Nam Bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng, trời hanh khô kéo dài

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (29-3) tại TPHCM và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ có nắng nóng kéo dài

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định trong những ngày tới, khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định.

Thời tiết phổ biến ít mưa, nắng xuất hiện sớm và kéo dài, cường độ tăng nhanh vào buổi trưa, một số nơi có khả năng xảy ra nắng nóng.

Theo đó, khu vực Đông Nam Bộ có nắng nóng thường xuyên vào trưa chiều, Tây Nam Bộ cũng có nắng và oi bức.

Tình trạng nắng nóng, hanh khô kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người dân cần hạn chế ra ngoài trong giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng, đồng thời chú ý phòng cháy và bảo vệ sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Dự báo thời tiết hôm nay, 29-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng, hanh khô kéo dài - Ảnh 1.

Trong 24-48 giờ tới, áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển, thiết lập trở lại rãnh áp thấp với trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động không mạnh, có trục qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ và từ khoảng ngày 30-3 có xu hướng lấn Tây. Gió trên các vùng biển Nam Bộ duy trì cường độ yếu.

Từ 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục duy trì, sau đó bị nén dần về phía Nam và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn Tây và từ khoảng ngày 2-4 hoạt động ổn định. Gió trên biển Nam Bộ vẫn ở mức yếu.

Với hình thế thời tiết này, khu vực Nam Bộ có xu hướng nắng nhiều vào ban ngày, độ ẩm thấp khiến thời tiết hanh khô, làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, ảnh hưởng đến đời sống và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay, 28-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 35 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay, 28-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 35 độ C

(NLĐO) - TP HCM và Nam Bộ đang trong cao điểm mùa khô, dự báo thời tiết hôm nay nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp, nguy cơ cháy nổ cao, ảnh hưởng sức khỏe

Mùa hè năm nay có thể nắng nóng hơn

(NLĐO) - Dự báo năm 2026, nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn so với 2025, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gia tăng hơn về cường độ tới tháng 8-2026.

Đợt nắng nóng gay gắt diện rộng đầu tiên trong năm 2026 sắp xuất hiện, khu vực nào chịu ảnh hưởng?

(NLĐO) - Đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 dự báo sắp xuất hiện ở miền Bắc và miền Trung vào cuối tháng 3, đầu tháng 4-2026.

