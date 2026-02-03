Dự báo thời tiết hôm nay, 3-2: TPHCM và Nam Bộ nắng mạnh, cảnh báo tia UV

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 3-2, tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc hoạt động từ cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ có nắng mạnh với chỉ số UV cao

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết khu vực sẽ có nắng mạnh vào ban ngày, không mưa. Sáng sớm và đêm nhiệt độ giảm do không khí lạnh tăng cường.

Ngoài ra, chỉ số UV trên khu vực ở mức cao (mức 8), tạo cảm giác oi bức, người dân cần sử dụng vật che chắn, thoa kem chống nắng, nón và quần áo bảo vệ.

Bên cạnh đó, độ ẩm khu vực ở mức thấp (khoảng 40-50%) làm gia tăng nguy cơ cháy nổ.



Còn thời tiết trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Đêm gió trên các vùng biển giảm dần.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.