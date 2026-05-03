Dự báo thời tiết hôm nay, 3-5: TPHCM và Nam Bộ tiếp tục đón "mưa vàng"

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 3-5, tại TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi kèm theo gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết buổi sáng khu vực có mây, nắng gián đoạn, giúp không khí bớt oi bức. Đến trưa chiều, nắng vẫn xuất hiện nhưng không quá gay gắt, tình trạng nắng nóng chỉ còn cục bộ.
Từ chiều tối trở đi, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện trên khoảng một nửa diện tích khu vực, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.
Người dân được khuyến cáo chủ động bảo vệ sức khỏe khi ra đường bằng các biện pháp chống nắng, đồng thời mang theo áo mưa hoặc ô/dù để ứng phó với thời tiết thay đổi bất chợt.
Trong khoảng 10 ngày tới, thời tiết Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái đặc trưng với nắng nóng vào trưa chiều và mưa dông vào cuối ngày. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra cháy nổ trong điều kiện nắng nóng kéo dài, rủi ro đối với sức khỏe, đặc biệt là các bệnh tim mạch, cũng gia tăng.
Bên cạnh đó, mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến nhà cửa và hệ thống hạ tầng giao thông.
