Dự báo thời tiết hôm nay, 3-5: TPHCM và Nam Bộ tiếp tục đón "mưa vàng"

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 3-5, tại TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi kèm theo gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết cho thấy mưa ở TPHCM và Nam Bộ xuất hiện chủ yếu về chiều tối

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết buổi sáng khu vực có mây, nắng gián đoạn, giúp không khí bớt oi bức. Đến trưa chiều, nắng vẫn xuất hiện nhưng không quá gay gắt, tình trạng nắng nóng chỉ còn cục bộ.

Từ chiều tối trở đi, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện trên khoảng một nửa diện tích khu vực, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Người dân được khuyến cáo chủ động bảo vệ sức khỏe khi ra đường bằng các biện pháp chống nắng, đồng thời mang theo áo mưa hoặc ô/dù để ứng phó với thời tiết thay đổi bất chợt.

