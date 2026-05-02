Mưa xuất hiện ở TPHCM sau nhiều ngày nắng gắt

Hơn 12 giờ hôm nay (2-5), nhiều khu vực tại TPHCM như quận Gò Vấp, quận 12 và TP Thủ Đức (cũ) xuất hiện những cơn mưa rải rác. Dù không lớn và diễn ra trong thời gian ngắn, cơn mưa đã góp phần xoa dịu cái nóng oi bức, mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân sau nhiều ngày nắng gắt kéo dài.

Hơn 12 giờ, mưa rải rác trên địa bàn quận Gò Vấp cũ - Ảnh: TLDGV

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong chiều tối và tối nay, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan này cũng khuyến cáo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo đó, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết thời tiết khu vực TPHCM từ ngày 2 đến 11-5, ngày nắng nóng, nhất là trưa và chiều; chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa dông.

Người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng sức khỏe do nắng nóng kéo dài; đồng thời lưu ý lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông có thể gây thiệt hại cây cối, nhà cửa và hạ tầng.