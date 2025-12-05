Dự báo thời tiết hôm nay, 5-12: TPHCM và Nam Bộ có chất lượng không khí xấu

Dự báo thời tiết hôm nay, 5-12, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, TPHCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ có trời quang mây, chất lượng không khí xấu

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cũng cho hay khu vực ít mây đến quang mây vào buổi sáng, sau đó có thể xuất hiện vài cơn mưa rào, đặc biệt vào buổi chiều và tối. Trong đó, xác suất mưa thấp, tổng lượng mưa dự kiến khoảng 3.8 mm với khoảng 3.5 giờ mưa trong ngày.

Ngoài ra, độ ẩm đang ở mức cao, khoảng 92-95% và chất lượng không khí được đánh giá là xấu.

Khuyến cáo, với nhiệt độ cao và khả năng có mưa rào, nên chuẩn bị các vật dụng che nắng mưa khi ra ngoài. Đặc biệt, chất lượng không khí xấu, hãy hạn chế các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.

Đối với thời tiết trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5 m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.