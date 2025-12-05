HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 5-12: TPHCM và Nam Bộ có chất lượng không khí xấu

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ mây quan, xuất hiện mưa rào nhẹ. Đáng chú ý, chất lượng không khí được đánh giá là xấu.

Dự báo thời tiết hôm nay, 5-12, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, TPHCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 5-12: TPHCM và Nam Bộ có chất lượng không khí xấu - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ có trời quang mây, chất lượng không khí xấu

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cũng cho hay khu vực ít mây đến quang mây vào buổi sáng, sau đó có thể xuất hiện vài cơn mưa rào, đặc biệt vào buổi chiều và tối. Trong đó, xác suất mưa thấp, tổng lượng mưa dự kiến khoảng 3.8 mm với khoảng 3.5 giờ mưa trong ngày.

Ngoài ra, độ ẩm đang ở mức cao, khoảng 92-95% và chất lượng không khí được đánh giá là xấu. 

Khuyến cáo, với nhiệt độ cao và khả năng có mưa rào, nên chuẩn bị các vật dụng che nắng mưa khi ra ngoài. Đặc biệt, chất lượng không khí xấu, hãy hạn chế các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.

Đối với thời tiết trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5 m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Tin liên quan

Miền Trung chìm trong mưa lũ: Sạt lở và ngập lụt ở nhiều địa phương

Miền Trung chìm trong mưa lũ: Sạt lở và ngập lụt ở nhiều địa phương

(NLĐO) - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo, áp dụng từ 1-1-2026; Nước lũ về nhanh, Quốc lộ 1 bị chia cắt tại ngã ba Gộp - Lâm Đồng...

Bão số 16 sắp xuất hiện, dự báo diễn biến phức tạp, hướng vào khu vực nào của nước ta?

(NLĐO) - Một áp thấp nhiệt đới đang ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines, có nguy cơ mạnh lên thành bão số 16 trên Biển Đông.

TPHCM tiếp nhận thêm hơn 20 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

(NLĐO) - Tính đến ngày 2-12, TPHCM đã tiếp nhận hơn 343,8 tỉ đồng; 29.000 túi thuốc gia đình, hơn 4.799 tấn hàng hóa ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

dự báo thời tiết hôm nay thời tiết nam bộ chất lượng không khí thời tiết tphcm
