Thời sự Chính trị

TPHCM tiếp nhận thêm hơn 20 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

PHAN ANH

(NLĐO) - Tính đến ngày 2-12, TPHCM đã tiếp nhận hơn 343,8 tỉ đồng; 29.000 túi thuốc gia đình, hơn 4.799 tấn hàng hóa ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Chiều 3-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban Vận động Cứu trợ TPHCM tổ chức buổi tiếp nhận ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng của 24 đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết thời gian qua, đồng bào các địa phương khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra.

TPHCM tiếp nhận thêm hơn 20 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ - Ảnh 1.

Các em học sinh ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức kêu gọi, tiếp nhận các đóng góp và nhanh chóng thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đến các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão lũ,

Tính đến ngày 2-12, Ban Vận động cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận 45.930 lượt ủng hộ với số tiền hơn 343,8 tỉ đồng; 29.000 túi thuốc gia đình, hơn 4.799 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị hơn 470 tỉ đồng.

TPHCM tiếp nhận thêm hơn 20 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ - Ảnh 2.

TPHCM tiếp nhận thêm hơn 20 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ - Ảnh 3.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận và trao thư cảm ơn các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

TPHCM đã kịp thời phân phối hỗ trợ các tỉnh khắc phục thiệt hại với số tiền hơn 211,4 tỉ đồng và đã chuyển 29.000 túi thuốc gia đình, hơn 4.799 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị hơn 470 tỉ đồng.

Từ ngày 18-9 đến ngày 25-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban Vận động Cứu trợ TPHCM đã tổ chức 6 đoàn lãnh đạo thành phố thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, TP Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk.

Ngày 21-11, TPHCM đã huy động tổng lực cứu trợ, khẩn trương tổ chức vận chuyển quần áo, nhu yếu phẩm và các lực lượng chuyên môn nhằm kịp thời hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra.

Theo đó, TPHCM đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 50 tỉ đồng; đồng thời tập trung cứu trợ trước mắt vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng điểm và ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiệt hại.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 3-10 đến ngày 31-12-2025.

1. Chuyển khoản

Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM: số tài khoản (VNĐ): 000870406009898; số tài khoản (USD): 000884006001818 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại bão lũ.

2. Ủng hộ bằng tiền mặt

Tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM: số 55, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM.

Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Cứu trợ TPHCM tiếp nhận mọi sự đóng góp và chuyển đến các địa phương bị thiệt hại nhằm khắc phục thiệt hại trong thời gian nhanh nhất.

Thông tin các tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, mưa lũ được cập nhật công khai trên trang website của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tại địa chỉ: http://www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn; https://www.facebook.com/MTTQ.TPHCM

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban, điện thoại 0912.22.52.92 hoặc bà Phan Thanh Bích Ngọc, Chuyên viên, điện thoại: 0937.185.448).



