Dự báo thời tiết hôm nay, 5-5: TPHCM và Nam Bộ thu hẹp nắng nóng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 5-5, TPHCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy nắng nóng ở TPHCM và Nam Bộ thu hẹp

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết từ sáng trời nhiều mây, nắng gián đoạn, có mưa rào vài nơi; trưa chiều nắng yếu, nắng nóng chỉ còn cục bộ từ 11-14 giờ. Về chiều tối và đêm, mưa rào và dông xuất hiện nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to.

Theo đó, đến ngày mai 6-4, nắng nóng tại Nam Bộ tiếp tục giảm thêm về phạm vi hoạt động. Mưa dông duy trì ở nhiều nơi, tập trung chủ yếu vào chiều và tối; một số khu vực xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn dông.

Trên biển, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Lưu ý, tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn và biển động, lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông.