Dự báo thời tiết hôm nay, 30-12: TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa nhẹ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 30-12, tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ trời có mây, ban ngày nắng là chủ đạo, đêm xuất hiện mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc hoạt động ở cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ C, riêng khu vực miền Đông có nơi xuống dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 29-32 độ C, một số nơi có thể vượt ngưỡng 32 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ ban ngày có nắng chủ đạo

Nhìn chung, xu thế thời tiết khô ráo chiếm ưu thế, đêm và sáng sớm có lúc se lạnh nhẹ. Xác suất mưa tại nhiều điểm quan trắc ở TPHCM và vùng giáp ranh ở mức thấp.



Độ ẩm không khí biến động lớn, từ 53-99%. Vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều, thời tiết có thể gây cảm giác hơi oi nóng.

Trên biển, khu vực từ Khánh Hòa đến TPHCM chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, khiến biển động. Sóng biển cao từ 2-3 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển này có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Ngư dân và các phương tiện cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn.