Dự báo thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch ở TPHCM và Nam Bộ

Theo dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong giai đoạn nghỉ Tết Dương lịch từ 31-12-2025 đến 4-1-2026, thời tiết toàn khu vực Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất dao động 29-33°C, một số nơi trên 33°C; nhiệt độ thấp nhất 21-25°C, riêng khu vực miền Đông có nơi dưới 21°C.

Dự báo thời tiết ở TPHCM và Nam Bộ cho thấy ban ngày trời nắng, hanh khô

Đáng chú ý, khoảng ngày 1 và 2-1-2026, không khí lạnh tăng cường xuống nước ta, tác động đến thời tiết Nam Bộ theo hướng mát hơn về đêm và sáng sớm.

Thời tiết TPHCM có mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa. Từ ngày 1 đến 4-1-2026, sáng sớm trời se lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-33°C, riêng khu vực phía Bắc và Tây Bắc thành phố (Bình Dương cũ) có nơi trên 33°C; nhiệt độ thấp nhất 19-23°C. Chỉ số UV cao nhất trong ngày ở mức 5-8, có nguy cơ gây hại cho da khi tiếp xúc nắng gắt kéo dài.

Thời tiết khu vực sẽ hanh khô, sáng sớm se lạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ; cần đề phòng các bệnh hô hấp.

Ngoài ra, khi tham gia hoạt động ngoài trời vào buổi trưa, người dân nên chuẩn bị áo chống nắng, nón mũ, ô dù. Dù ban ngày trời nắng, người dân cần lưu ý nguy cơ dông kèm sét, gió giật vào chiều tối và ban đêm; tránh trú dưới cây lớn, gần bảng hiệu, công trình cao khi có dông sét.

Các đơn vị chức năng được đề nghị đảm bảo phương tiện cứu hộ, y tế, phòng cháy chữa cháy luôn sẵn sàng để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh do thời tiết.