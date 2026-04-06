Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 6-4: TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết, hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao và độ ẩm thấp, cao điểm từ 12-16 giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (6-4), tại TPHCM và khu vực Nam Bộ phổ biến có mây, ban ngày trời nắng, có nơi xảy ra nắng nóng. Riêng khu vực miền Đông xuất hiện nắng nóng diện rộng, có nơi gay gắt. Đến chiều tối và đêm, một số nơi có thể có mưa rào nhẹ, gió thổi nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24-27 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ C. Riêng miền Đông có nơi đạt 35-36 độ C, thậm chí trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, tình trạng nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trên diện rộng trong những ngày tới, đặc biệt tại Đông Nam Bộ, khu trung tâm và phía Bắc TPHCM.

Nhiệt độ cao nhất tại đây có thể lên tới 35-37 độ C, với độ ẩm thấp, chỉ khoảng 35-45%.

Thời gian nắng nóng gay gắt trong ngày tập trung từ 12-16 giờ. Đáng lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có nhiều bê tông, mặt đường nhựa.

Bảng dự báo mức nhiệt ở từng tỉnh, thành Nam Bộ

Bảng dự báo mức nhiệt ở TPHCM

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng. Đồng thời, thời tiết khắc nghiệt cũng có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng và chủ động phòng cháy. Đặc biệt, cần chú ý bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Nắng nóng tấn công Đông Nam Á

Nhiều nước Đông Nam Á đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt trong những ngày cuối tháng 3.

Chuyên gia cảnh báo gì về đợt nắng nóng gay gắt diện rộng sắp xảy ra?

(NLĐO) - Dự báo đợt nắng nóng diện rộng gay gắt đầu tiên của mùa Hè năm 2026 sắp xảy ra ở miền Bắc và miền Trung

Đợt nắng nóng gay gắt diện rộng đầu tiên trong năm 2026 sắp xuất hiện, khu vực nào chịu ảnh hưởng?

(NLĐO) - Đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 dự báo sắp xuất hiện ở miền Bắc và miền Trung vào cuối tháng 3, đầu tháng 4-2026.

