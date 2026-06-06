Dự báo thời tiết hôm nay, 6-6: TPHCM và Nam Bộ nắng gián đoạn, cuối ngày có mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 6-6, TPHCM và Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ có nắng gián đoạn, mưa cuối ngày

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết khu vực TPHCM và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết có nắng gián đoạn vào ban ngày, nhưng mưa dông vẫn xuất hiện vào cuối ngày.

Cụ thể, buổi sáng trời nhiều mây, nắng gián đoạn, thời tiết hơi oi bức. Đến trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng nhưng nắng nóng không kéo dài liên tục như các đợt trước. Từ chiều tối đến đêm, mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể xảy ra mưa to.

Lượng mưa dự báo phổ biến từ 10-30mm, riêng một số khu vực có thể vượt 50mm. Mưa dông tập trung chủ yếu vào cuối ngày nên người dân cần chú ý khi lưu thông ngoài trời, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tại các vùng trũng thấp và khu vực đô thị, mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng trong thời gian ngắn.

Trên biển, khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vùng vịnh Thái Lan được dự báo có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.