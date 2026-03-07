HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Năm 2026, bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới nước ta thế nào?

Thùy Linh

(NLĐO) - Năm 2026, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ tháng 3 đến tháng 7-2026 có khả năng ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 8 đến tháng 12-2026, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới có thể thấp hơn trung bình (trung bình nhiều năm trên Biển Đông khoảng 9,6 cơn, trong đó khoảng 3,8 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta).

Dự báo bão 2026 ảnh hưởng tới Việt Nam từ Biển Đông trong năm nay - Ảnh 1.

Năm 2025 vừa qua, mưa bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng với nước ta

 Đề phòng với cơn bão có cường độ mạnh

Tuy nhiên, trong điều kiện nền nhiệt mặt nước biển cao và ENSO nghiêng nóng, cần đặc biệt đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh, diễn biến nhanh, quỹ đạo phức tạp và mức độ rủi ro cao.

Từ tháng 9 đến tháng 12-2026, bão có xu hướng tác động nhiều hơn đến Trung Bộ và khu vực phía Nam, tuy nhiên không loại trừ khả năng bão vẫn ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ trong các tháng 9-10 trong bối cảnh ENSO có xu thế chung nghiêng về pha nóng vài nửa cuối năm.

Mùa mưa năm 2026 tại các khu vực trên phạm vi cả nước nhìn chung ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm: khu vực Tây Nguyên vào khoảng cuối tháng 4 - đầu tháng 5, Nam Bộ vào nửa cuối tháng 5, Bắc Bộ vào khoảng tháng 5.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là sự phân bố mưa có xu hướng cực đoan hơn: số đợt mưa lớn diện rộng có thể xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình, nhưng mưa lớn cục bộ với cường suất rất lớn trong thời gian ngắn có xu hướng gia tăng.

Các đợt mưa lớn diện rộng có khả năng bắt đầu từ tháng 6 ở Bắc Bộ, sau đó dịch dần xuống phía Nam và kết thúc vào khoảng tháng 11 tại các tỉnh Trung Bộ.

Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng lo ngại nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi Bắc Bộ và Trung Bộ có thể gia tăng, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa mưa và các giai đoạn chuyển mùa.

Ven biển Đông Nam Bộ dự kiến có 6 đợt triều cường cao vào các ngày 1 đến 6-3, 28-3 đến 3-4, 27-4 đến 3-5, 7 đến 13-10, 4 đến 10-11 và 4 đến 10-12; trong đó các đợt tháng 11 và 12, mực nước tại trạm Vũng Tàu có thể vượt 4,3 m, tiềm ẩn nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp.

Dự báo số cơn bão có thể ảnh hưởng tới Việt Nam trong năm 2026

Dự báo số cơn bão có thể ảnh hưởng tới Việt Nam trong năm 2026

(NLĐO) - Năm 2026, dự báo số lượng bão trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm.

Mỹ công bố viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam sau các cơn bão liên tiếp

(NLĐO)- Mỹ cung cấp khoản viện trợ trị giá 500.000 USD sau thiệt hại do bão Fengshen và bão Kalmaegi gây ra, tiếp nối 500.000 USD mà Mỹ đã cung cấp hồi tháng 10

Fung Wong giật cấp 16 vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14

(NLĐO) - Sáng sớm nay 10-11, bão Fung Wong đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.

