Dự báo thời tiết hôm nay, 7-1: TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, mưa giảm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 7-1, TPHCM và Nam Bộ nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3.



Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ hôm nay ngày nắng, mưa trái mùa giảm

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết xu hướng mưa trái mùa hôm nay giảm rõ rệt. Thời tiết chuyển sang ít mưa, ngày nắng, ban đêm và sáng sớm không khí se lạnh nhẹ. Độ ẩm không khí thấp khiến cảm giác hanh khô gia tăng.

Người dân cần chú ý bổ sung nước cho cơ thể, hạn chế làm việc ngoài trời trong thời gian dài, đồng thời đề phòng nguy cơ cháy nổ do thời tiết khô hanh.

Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao từ 4-6 m.

Ngoài ra, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.