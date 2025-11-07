Dự báo thời tiết hôm nay, 7-11: TPHCM khả năng mưa cao

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ hôm nay (7-11), Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cho biết vẫn phổ biến nhiều mây, có nắng gián đoạn, có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ phổ biến 29-32 độ C.
Theo phân tích, khả năng mưa rào và dông trên khu vực sẽ tăng cao vào khoảng chiều (sau 14 giờ) và có thể kéo dài đến tối; xác suất mưa có thể dao động từ 40-60%. Các cơn mưa có thể đến bất chợt, có nơi mưa vừa, mưa to cục bộ.
Người dân cần lưu ý, đề phòng các hiện tượng như dông, sét và gió giật mạnh.
Đối với thời tiết trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
Gần 8 giờ hôm nay, vùng mây dông đang phát triển ở và gây mưa kèm dông, sét trên toàn phường/xã: Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Long Hòa, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long. Vùng mây di chuyển theo hướng Tây Nam đi Đông Bắc.
Vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển mở rộng sang các khu vực lân cận khác.
Lượng mưa phổ biến từ 10-15 mm, có nơi trên 15 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.
