Lãnh đạo TP HCM thăm làng mai Bình Lợi ngập do triều cường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lãnh đạo TP HCM thăm làng mai Bình Lợi ngập do triều cường

Tin: HUỲNH NHƯ; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Lãnh đạo TP HCM khảo sát, thăm hỏi nông dân xã Bình Lợi sau đợt triều cường gây ngập hàng trăm hecta vườn mai.

Sáng 6-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đến khảo sát khu vực vườn mai Bình Lợi (xã Bình Lợi), thăm hỏi và động viên các hộ nông dân có vườn mai bị ngập trong đợt triều cường vừa qua.

Lãnh đạo TP HCM thăm làng mai Bình Lợi ngập do triều cường - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM khảo sát thực địa máy bơm thoát nước trên địa bàn xã Bình Lợi

Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trạng các cống ngăn triều, hệ thống tiêu thoát nước và những khu vực bị ngập nặng. Các thành viên đoàn cũng thăm hỏi, động viên lực lượng đang khẩn trương khắc phục ngập úng và đến từng hộ dân để nắm bắt tình hình, ghi nhận những khó khăn mà người dân đang gặp phải.

Lãnh đạo TP HCM thăm làng mai Bình Lợi ngập do triều cường - Ảnh 2.
Lãnh đạo TP HCM thăm làng mai Bình Lợi ngập do triều cường - Ảnh 3.
Lãnh đạo TP HCM thăm làng mai Bình Lợi ngập do triều cường - Ảnh 4.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, động viên nông dân và lực lượng hỗ trợ tại làng mai Bình Lợi

Ông Nguyễn Phước Lộc đã biểu dương tinh thần chủ động của các sở, ngành, chính quyền và người dân Bình Lợi trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai. 

Dịp này, đoàn công tác trao quà hỗ trợ cho 8 đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác chống ngập trên địa bàn, gồm: Xí nghiệp Khai thác Thủy lợi Hóc Môn – Bình Chánh, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 20 (Phòng PC07 – Công an TP HCM), Công ty Tiến Thành Long An, Hội Nông dân xã Bình Lợi, lực lượng dân quân xã Bình Lợi, Chi hội Nông dân ấp 3, Chi hội Nông dân ấp 4 và Hợp tác xã Mai vàng Bình Lợi. 

Ngoài ra, đoàn cũng trao quà hỗ trợ cho 5 hội viên nông dân bị thiệt hại nặng nề do triều cường.

Lãnh đạo TP HCM thăm làng mai Bình Lợi ngập do triều cường - Ảnh 5.

Người dân cùng chính quyền địa phương chung tay sửa chữa các máy bơm thoát nước hư hỏng trên địa bàn xã

Theo Hội Nông dân TP HCM, từ ngày 23-10, đợt triều cường kết hợp mưa lớn và việc xả lũ từ hồ Dầu Tiếng đã gây ngập cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp tại xã Bình Lợi, đặc biệt là khu vực Làng mai vàng Bình Lợi. 

Toàn xã có khoảng 900 hecta cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng; riêng cây mai vàng chiếm hơn 500 hecta. Nếu ngập kéo dài, mức thiệt hại ước tính có thể lên tới 330 tỉ đồng, tương đương 1,2 tỉ đồng mỗi hecta.

Lãnh đạo TP HCM thăm làng mai Bình Lợi ngập do triều cường - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, phát biểu tại buổi làm việc

Trước tình hình đó, các chi hội nông dân đã huy động tối đa máy bơm gia đình để tiêu thoát nước, song do lượng mưa lớn và một số cống ngăn triều bị hư hỏng nên việc xử lý còn hạn chế. 

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Hội Nông dân TP HCM cùng các sở, ngành đã trực tiếp xuống hiện trường để đề xuất giải pháp hỗ trợ khẩn cấp.

Lãnh đạo TP HCM thăm làng mai Bình Lợi ngập do triều cường - Ảnh 7.

Từ ngày 29-10, chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp và lực lượng chức năng triển khai gia cố cống, tăng cường 14 máy bơm công suất lớn, vận hành liên tục suốt ngày đêm để tiêu thoát nước

Ông Nguyễn Văn Thiêm, Chi hội trưởng nông dân ấp 4 kiêm Tổ trưởng Tổ hợp tác mai vàng Bình Lợi, cho biết vườn mai 3 hecta của ông bị ngập từ 20-40 cm, trong đó hơn 2 hecta với khoảng 10.000 cây mai chịu ảnh hưởng nặng. 

"Nhờ sự chung tay của chính quyền địa phương, các lực lượng thành phố và người dân, vườn mai của ông đã được tiêu thoát nước kịp thời, bảo đảm sức khỏe cây trồng và duy trì số lượng mai phục vụ Tết Bính Ngọ 2026" - ông Thiêm nói.

Từ ngày 29-10, chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp và lực lượng chức năng triển khai gia cố cống, tăng cường 14 máy bơm công suất lớn, vận hành liên tục suốt ngày đêm để tiêu thoát nước. 

Lực lượng dân quân, hội viên nông dân và người dân địa phương cũng chung sức gia cố bờ bao, vận chuyển thiết bị, khơi thông dòng chảy.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng, đến nay tình trạng ngập nước tại khu vực làng mai vàng Bình Lợi đã chấm dứt. Người dân phấn khởi, yên tâm chuẩn bị khôi phục sản xuất và chăm sóc lại các vườn mai sau nhiều ngày ngập úng.

Làng mai Bình Lợi thoát cảnh ngập úng

Từ ngày 23-10, triều cường kết hợp mưa lớn và xả lũ hồ Dầu Tiếng đã gây ngập sâu nhiều khu vực xã Bình Lợi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp.

Theo Hội Nông dân xã Bình Lợi, các ấp 1, 2, 3, 4 bị ngập với tổng diện tích khoảng 900 ha, trong đó hơn 500 hecta mai vàng là cây trồng chủ lực bị ảnh hưởng nặng. Người dân đã huy động máy bơm để tiêu thoát nước, song ngập kéo dài có nguy cơ làm cây mai xuống lá, hư rễ.

Hội Nông dân xã cùng chính quyền địa phương và thành phố đã sửa chữa các cống Kênh Tràm Lầy 1, Kênh Chà Chìm và gia cố bờ bao đoạn đường liên ranh khu B (ấp 1) nhằm ngăn nước tràn, bảo vệ 40 ha lúa và ao nuôi cá của 50 hộ dân.

Tin liên quan

Không khí ấm áp, nghĩa tình tại “Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn” xã Bình Lợi

Không khí ấm áp, nghĩa tình tại “Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn” xã Bình Lợi

(NLĐO) - Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân

Bà Trần Thị Cẩm Thúy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi

(NLĐO) - Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi đã đề ra 54 chỉ tiêu trọng tâm, 6 chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2025-2030

Điều tra vụ ô tô màu trắng "phơi bụng" trên cầu Bình Lợi, TP HCM

(NLĐO) - Sau khi tông đuôi ô tô biển số tỉnh Đắk Lắk, ô tô biển số TP HCM đã văng sang làn đường ngược lại, lật ngửa.

TP HCM lãnh đạo TP HCM MTTQ Việt Nam TP HCM Xã Bình Lợi làng mai Bình Lợi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo