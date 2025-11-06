Lãnh đạo TP HCM thăm làng mai Bình Lợi ngập do triều cường

Sáng 6-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đến khảo sát khu vực vườn mai Bình Lợi (xã Bình Lợi), thăm hỏi và động viên các hộ nông dân có vườn mai bị ngập trong đợt triều cường vừa qua.



Lãnh đạo TP HCM khảo sát thực địa máy bơm thoát nước trên địa bàn xã Bình Lợi

Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trạng các cống ngăn triều, hệ thống tiêu thoát nước và những khu vực bị ngập nặng. Các thành viên đoàn cũng thăm hỏi, động viên lực lượng đang khẩn trương khắc phục ngập úng và đến từng hộ dân để nắm bắt tình hình, ghi nhận những khó khăn mà người dân đang gặp phải.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, động viên nông dân và lực lượng hỗ trợ tại làng mai Bình Lợi

Ông Nguyễn Phước Lộc đã biểu dương tinh thần chủ động của các sở, ngành, chính quyền và người dân Bình Lợi trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai.

Dịp này, đoàn công tác trao quà hỗ trợ cho 8 đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác chống ngập trên địa bàn, gồm: Xí nghiệp Khai thác Thủy lợi Hóc Môn – Bình Chánh, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 20 (Phòng PC07 – Công an TP HCM), Công ty Tiến Thành Long An, Hội Nông dân xã Bình Lợi, lực lượng dân quân xã Bình Lợi, Chi hội Nông dân ấp 3, Chi hội Nông dân ấp 4 và Hợp tác xã Mai vàng Bình Lợi.

Ngoài ra, đoàn cũng trao quà hỗ trợ cho 5 hội viên nông dân bị thiệt hại nặng nề do triều cường.



Người dân cùng chính quyền địa phương chung tay sửa chữa các máy bơm thoát nước hư hỏng trên địa bàn xã

Theo Hội Nông dân TP HCM, từ ngày 23-10, đợt triều cường kết hợp mưa lớn và việc xả lũ từ hồ Dầu Tiếng đã gây ngập cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp tại xã Bình Lợi, đặc biệt là khu vực Làng mai vàng Bình Lợi.

Toàn xã có khoảng 900 hecta cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng; riêng cây mai vàng chiếm hơn 500 hecta. Nếu ngập kéo dài, mức thiệt hại ước tính có thể lên tới 330 tỉ đồng, tương đương 1,2 tỉ đồng mỗi hecta.

Ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, phát biểu tại buổi làm việc

Trước tình hình đó, các chi hội nông dân đã huy động tối đa máy bơm gia đình để tiêu thoát nước, song do lượng mưa lớn và một số cống ngăn triều bị hư hỏng nên việc xử lý còn hạn chế.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Hội Nông dân TP HCM cùng các sở, ngành đã trực tiếp xuống hiện trường để đề xuất giải pháp hỗ trợ khẩn cấp.

Từ ngày 29-10, chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp và lực lượng chức năng triển khai gia cố cống, tăng cường 14 máy bơm công suất lớn, vận hành liên tục suốt ngày đêm để tiêu thoát nước

Ông Nguyễn Văn Thiêm, Chi hội trưởng nông dân ấp 4 kiêm Tổ trưởng Tổ hợp tác mai vàng Bình Lợi, cho biết vườn mai 3 hecta của ông bị ngập từ 20-40 cm, trong đó hơn 2 hecta với khoảng 10.000 cây mai chịu ảnh hưởng nặng.

"Nhờ sự chung tay của chính quyền địa phương, các lực lượng thành phố và người dân, vườn mai của ông đã được tiêu thoát nước kịp thời, bảo đảm sức khỏe cây trồng và duy trì số lượng mai phục vụ Tết Bính Ngọ 2026" - ông Thiêm nói.



Lực lượng dân quân, hội viên nông dân và người dân địa phương cũng chung sức gia cố bờ bao, vận chuyển thiết bị, khơi thông dòng chảy.



Nhờ sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng, đến nay tình trạng ngập nước tại khu vực làng mai vàng Bình Lợi đã chấm dứt. Người dân phấn khởi, yên tâm chuẩn bị khôi phục sản xuất và chăm sóc lại các vườn mai sau nhiều ngày ngập úng.

