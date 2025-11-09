Dự báo thời tiết hôm nay, 9-11: TPHCM oi bức và mưa to

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ hôm nay (9-11) có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Đêm có mưa vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM có mưa dông về chiều và tối

Khu vực sẽ có độ ẩm cao (thường dao động quanh 85-95%), gây cảm giác oi bức khó chịu. Mưa sau 14 giờ, có thể đến bất chợt. Có nơi mưa vừa, mưa to cục bộ, và cần đề phòng các hiện tượng như dông, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, thời tiết trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng từ 0.5-1.5 m, biển bình thường.

Trên vùng biển phía Đông, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi.,Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.