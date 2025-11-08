HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bì bõm trên nhiều tuyến đường trung tâm TP HCM tối cuối tuần, xe chết máy, nước tràn vào quán

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Chiều tối 8-11, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống khu vực trung tâm TP HCM, gây ngập nhiều tuyến đường.

Theo ghi nhận, cơn mưa lớn bất ngờ xuất hiện chủ yếu ở trung tâm TP HCM từ khoảng 17 giờ rồi kéo dài đến tối, gây ngập nặng khiến xe cộ chết máy, người dân chật vật di chuyển. Thậm chí, có cả khu phố bị cúp điện.

Hơn 18 giờ, mưa đã tạnh dần nhưng đường sá vẫn ngập.

Nguyên nhân gây mưa lớn ở TP HCM chiều tối nay được xác định do áp cao lạnh lục địa có cường độ tăng cường. Rãnh áp thấp qua Trung Bộ bị nén về phía nam qua Nam Bộ.

Trung tâm TP HCM bất ngờ mưa rất to, nước ngập thành sông - Ảnh 1.

Mưa lớn kéo dài, trung tâm TP HCM ngập ở nhiều tuyến đường 

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Người dân bì bõm lội nước

Có mặt tại đường Cô Bắc và đường Nguyễn Khắc Nhu (phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM), mưa lớn chưa đầy 30 phút, khu vực này đã ngập.

Nước dâng tràn hết mặt đường, lên cả vỉa hè. Người đi xe máy phải giảm tốc, dò từng đoạn; không ít người vội quay đầu khi thấy nước ngập quá bánh xe. Một số phương tiện chết máy giữa dòng, chủ phương tiện phải dắt bộ, chật vật di chuyển trong làn nước đục.

- Ảnh 4.

Cả khu phố cúp điện trong cơn mưa ngập

Anh Bảo (SN 1997), sống gần khu vực, cho biết đây là lần thứ 2 trong tháng xảy ra tình trạng ngập như vậy: "Trước đây, khu này không ngập cao như vậy. Gần đây mưa lớn là nước dâng lên nhanh lắm, người dân trở tay không kịp".

- Ảnh 5.

Người dân đi xe máy phải xuống xe dắt bộ trong làn nước ngập 

- Ảnh 6.

Nước ngập lênh láng, tràn hết con hẻm của một khu cư xá

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

Đường Trần Hưng Đạo 

Dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, nước ngập tràn lan khiến giao thông hỗn loạn, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn

Khu vực phố đi bộ Bùi Viện cũng rơi vào cảnh ngập sau mưa lớn. Nước đọng thành từng vũng lớn giữa lòng đường, tràn vào trước cửa nhiều quán bar, nhà hàng. Nhiều du khách nước ngoài phải xắn quần, thậm chí đi chân trần lội qua dòng nước để tiếp tục di chuyển. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng bước chân bì bõm.

Cả khu phố sầm uất chìm trong làn nước, ánh đèn quán xá phản chiếu lấp lánh trên mặt đường ngập, tạo nên khung cảnh vừa rực rỡ vừa ngổn ngang sau cơn mưa lớn.

- Ảnh 9.

Chị Sophie (du khách đến từ Úc)


- Ảnh 10.

- Ảnh 11.

Khách du lịch lội nước giữa phố đi bộ Bùi Viện

- Ảnh 12.

Hàng quán tại phố đi bộ Bùi Viện cũng bị nước ngập tràn vào

- Ảnh 13.

Người dân đi xe máy bị chết máy phải dắt bộ

- Ảnh 14.

Nhiều du khách “hiếu kì” chụp lại khoảnh khắc nước ngập này

- Ảnh 15.

Bàn ghế tại nhiều quán bar ven đường cũng không thoát khỏi cảnh ngập, nằm chỏng chơ giữa dòng nước dâng

- Ảnh 16.

- Ảnh 17.

- Ảnh 18.

Người dân và du khách phải kê cao sạp hàng, vật dụng lên khỏi mặt đường để tránh nước ngập

Lúc 17 giờ 30 phút, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã: Bến Nghé, Sài Gòn, Bến Thành, Bình Thạnh, Đa Kao, Tân Hưng, Bình Lợi, Tân Tạo, Bình Trị Đông, An Khánh, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Tây Thạnh, Đông Hưng Thuận, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Đông Thạnh.

Trung tâm TP HCM bất ngờ mưa rất to, nước ngập thành sông - Ảnh 1.

Trung tâm TP HCM bất ngờ mưa rất to, nước ngập thành sông - Ảnh 2.

Khu vực đường Lê Hồng Phong và Ba tháng Hai cũng ngập vì mưa lớn kéo dài

Trung tâm TP HCM bất ngờ mưa rất to, nước ngập thành sông - Ảnh 3.

Trung tâm TP HCM bất ngờ mưa rất to, nước ngập thành sông - Ảnh 4.

Nước ngập do triều cường trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận

Vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 8-40 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Một số video về cơn mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm TP HCM:

Mưa lớn kéo dài hơn 30 phút, trung tâm TP HCM ngập 

Video ghi nhận tại phố đi bộ Bùi Viện

Hơn 19 giờ, trung tâm thành phố vẫn ngập 


Khu vực đường Lê Hồng Phong và Ba Tháng Hai cũng ngập trong nước


Dù không mưa lớn nhưng đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận vẫn ngập nước vì triều cường dâng cao theo kỳ Rằm tháng Chín âm lịch

Tin liên quan

Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường TP HCM ngập sâu

Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường TP HCM ngập sâu

(NLĐO) - Triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường tại TP HCM ngập nặng, hàng loạt xe chết máy; sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng do nước tràn vào nhà

Người dân chật vật giữa triều cường: Bao cát, xe chết máy và nước ngập khắp nơi

(NLĐO) - Chiều tối 6-11, triều cường tại TP HCM dâng cao khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu nhưng nước rút nhanh sau đó.

Tháp Chăm cổ ngập úng, Phó Chủ tịch UBND TP Huế phê bình đơn vị quản lý

(NLĐO - Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã phê bình đơn vị quản lý, chính quyền xã vì chậm xử lý khi di tích Tháp Chăm Phú Diên bị ngập úng dài ngày.

Dự báo thời tiết dự báo thời tiết hôm nay TP HCM mưa lớn kéo dài thời tiết hôm nay phố đi bộ du khách nước ngoài nước ngập sâu TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
