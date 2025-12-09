Dự báo thời tiết hôm nay, 9-12: TPHCM và Nam Bộ có nơi dưới 20 độ C

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 9-12, ở TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng ổn định, không mưa, tiết trời se lạnh vào sáng sớm và đêm. Gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay TPHCM se lạnh về sáng và đêm

Độ ẩm trung bình trong ngày khoảng 68%, không khí lạnh tăng cường; với khả năng mưa rất thấp, khoảng 2% cho cả ngày và đêm. Dự báo từ ngày mai (10-12), mưa trên khu vực tăng dần.

Trong khi đó, thời tiết trên biển có mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

Cụ thể, đêm nay và ngày mai, vùng biển ngoài khơi từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-4.5 m, biển động; riêng vùng biển Lâm Đồng mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 3-5 m, biển động mạnh.

Trên vùng biển ngoài khơi TPHCM, có gió Bắc - Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng lớn từ 2-3,6 m; biển động.

Tàu thuyền và các hoạt động khác ở vùng biểnngời khơi Đông Nam Bộ đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng cao.