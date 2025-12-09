Dự báo thời tiết hôm nay, 9-12: TPHCM và Nam Bộ có nơi dưới 20 độ C

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 9-12, ở TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng ổn định, không mưa, tiết trời se lạnh vào sáng sớm và đêm. Gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.
Độ ẩm trung bình trong ngày khoảng 68%, không khí lạnh tăng cường; với khả năng mưa rất thấp, khoảng 2% cho cả ngày và đêm. Dự báo từ ngày mai (10-12), mưa trên khu vực tăng dần.
Trong khi đó, thời tiết trên biển có mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
Cụ thể, đêm nay và ngày mai, vùng biển ngoài khơi từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-4.5 m, biển động; riêng vùng biển Lâm Đồng mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 3-5 m, biển động mạnh.
Trên vùng biển ngoài khơi TPHCM, có gió Bắc - Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng lớn từ 2-3,6 m; biển động.
Tàu thuyền và các hoạt động khác ở vùng biểnngời khơi Đông Nam Bộ đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng cao.
TPHCM và Nam Bộ đang trong đợt không khí lạnh, thời tiết sẽ hanh khô, độ ẩm giảm, có tiết trời se lạnh nhiều về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh; nhiệt độ sẽ giảm 2-3 độ C.
Sự thay đổi nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, người dân nên chủ động mang theo áo khoác khi ra đường vào sáng sớm và buổi tối khi trời se lạnh. Thời tiết hanh khô dễ gây khô da, khô họng, nên cần uống đủ nước. Ban ngày nắng mạnh, khi tham quan ngoài trời nên đội mũ và dùng kem chống nắng. Người mắc bệnh hô hấp hoặc tim mạch cần giữ ấm cơ thể và tránh tiếp xúc đột ngột với gió lạnh.
