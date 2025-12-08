HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM và Nam Bộ đón không khí lạnh, diễn biến thời tiết ra sao?

(NLĐO) - Những ngày không khí lạnh tăng cường, TPHCM và Nam Bộ có thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ vừa thông tin diễn biến các hình thế thời tiết chính ảnh hưởng đến khu vực TPHCM và Nam Bộ trong 10 ngày (8-12 đến 17-12), đón không khí lạnh tăng cường.

TPHCM và Nam Bộ sắp đón không khí lạnh, diễn biến thời tiết ra sao? - Ảnh 1.

Thời tiết TPHCM sẽ se lạnh trong những ngày tới - Ảnh: NLĐO

Theo dự báo, hình thế thời tiết trong hôm nay và ngày mai (8 và 9-12), có áp cao lạnh lục địa trên lục địa Trung Quốc tăng cường yếu lệch Đông xuống phía Bắc nước ta sau có cường độ ổn định. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh trên các vùng biển phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ có cường độ ổn định. Áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực miền trung Philippines đi vào Biển Đông trong hôm nay rồi suy yếu dần.

Từ ngày 10 đến 17-12, áp cao lục địa có cường độ suy yếu dần, từ khoảng 13-12 tăng cường mạnh trở lại phía Bắc nước ta, sau lấn dần xuống phía Nam. Hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-9 độ Vĩ Bắc nối với hoàn lưu vùng thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới từ ngày 10, 11 và 12-12.

Trên các vùng biển phía Nam, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh, riêng từ ngày 10, 11 và 12-12 có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới từ khoảng ngày 10-12 hoạt động mạnh hơn và lấn Tây trở lại, khoảng ngày 13-12 có xu hướng suy yếu và rút chậm ra phía Đông.

Theo đó, thời tiết TPHCM và Nam Bộ sẽ hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh nhiều về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh; nhiệt độ sẽ giảm 2-3 độ C.

Sự thay đổi nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vì vậy, người dân nên chủ động mang theo áo khoác khi ra đường vào sáng sớm và buổi tối khi trời se lạnh. Thời tiết hanh khô dễ gây khô da, khô họng, nên cần uống đủ nước. Ban ngày nắng mạnh, khi tham quan ngoài trời nên đội mũ và dùng kem chống nắng. Người mắc bệnh hô hấp hoặc tim mạch cần giữ ấm cơ thể và tránh tiếp xúc đột ngột với gió lạnh.

Theo số liệu đo được trong đợt lạnh vừa rồi tại Nam Bộ

Niệt độ thấp nhất miền Đông từ 16,6 - 20,5 độ C. Tại trạm Phước Long (tỉnh Đồng Nai, trước đây là Bình Phước) là 16,6 độ, Tà Lài (tỉnh Đồng Nai) 17,5 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất miền Tây từ 20,7 - 25 độ C. Tại trạm Càng Long (tỉnh Trà Vinh cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long) và Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cùng 20,7 độ C.

TPHCM nhiệt độ thấp nhất 19,4 - 22,2 độ C. Trạm Tân Sơn Nhất thấp nhất ban đêm 20 độ C.

Tin liên quan

Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc mưa rét, miền Trung chưa dứt mưa lớn

Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc mưa rét, miền Trung chưa dứt mưa lớn

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nhiều tỉnh, thành miền Trung có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Dự báo thời tiết hôm nay, 28-11: Lưu ý diễn biến đợt không khí lạnh ở TPHCM và Nam Bộ

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ se lạnh, có nơi xuống còn 18-19°C vào buổi sáng và tăng nhiệt dần về chiều.

Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mạnh, miền Trung lại mưa lớn diện rộng

(NLĐO) - Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, một số tỉnh, thành phố miền Trung có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết nhiệt độ không khí lạnh thời tiết tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo