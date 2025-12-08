TPHCM và Nam Bộ đón không khí lạnh, diễn biến thời tiết ra sao?

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ vừa thông tin diễn biến các hình thế thời tiết chính ảnh hưởng đến khu vực TPHCM và Nam Bộ trong 10 ngày (8-12 đến 17-12), đón không khí lạnh tăng cường.
Theo dự báo, hình thế thời tiết trong hôm nay và ngày mai (8 và 9-12), có áp cao lạnh lục địa trên lục địa Trung Quốc tăng cường yếu lệch Đông xuống phía Bắc nước ta sau có cường độ ổn định. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh trên các vùng biển phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ có cường độ ổn định. Áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực miền trung Philippines đi vào Biển Đông trong hôm nay rồi suy yếu dần.
Từ ngày 10 đến 17-12, áp cao lục địa có cường độ suy yếu dần, từ khoảng 13-12 tăng cường mạnh trở lại phía Bắc nước ta, sau lấn dần xuống phía Nam. Hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-9 độ Vĩ Bắc nối với hoàn lưu vùng thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới từ ngày 10, 11 và 12-12.
Trên các vùng biển phía Nam, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh, riêng từ ngày 10, 11 và 12-12 có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới từ khoảng ngày 10-12 hoạt động mạnh hơn và lấn Tây trở lại, khoảng ngày 13-12 có xu hướng suy yếu và rút chậm ra phía Đông.
Theo đó, thời tiết TPHCM và Nam Bộ sẽ hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh nhiều về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh; nhiệt độ sẽ giảm 2-3 độ C.
Sự thay đổi nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vì vậy, người dân nên chủ động mang theo áo khoác khi ra đường vào sáng sớm và buổi tối khi trời se lạnh. Thời tiết hanh khô dễ gây khô da, khô họng, nên cần uống đủ nước. Ban ngày nắng mạnh, khi tham quan ngoài trời nên đội mũ và dùng kem chống nắng. Người mắc bệnh hô hấp hoặc tim mạch cần giữ ấm cơ thể và tránh tiếp xúc đột ngột với gió lạnh.
Theo số liệu đo được trong đợt lạnh vừa rồi tại Nam Bộ
Niệt độ thấp nhất miền Đông từ 16,6 - 20,5 độ C. Tại trạm Phước Long (tỉnh Đồng Nai, trước đây là Bình Phước) là 16,6 độ, Tà Lài (tỉnh Đồng Nai) 17,5 độ C.
Nhiệt độ thấp nhất miền Tây từ 20,7 - 25 độ C. Tại trạm Càng Long (tỉnh Trà Vinh cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long) và Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cùng 20,7 độ C.
TPHCM nhiệt độ thấp nhất 19,4 - 22,2 độ C. Trạm Tân Sơn Nhất thấp nhất ban đêm 20 độ C.
