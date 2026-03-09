Dự báo thời tiết hôm nay, 9-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng, nền nhiệt cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (9-3), khu vực TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết thời tiết khu vực trong 10 ngày tới có xu hướng nắng nhiều vào ban ngày, trời hanh khô do độ ẩm thấp, đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ.

Đồng thời, khả năng có mưa trái mùa xuất hiện cục bộ vào chiều tối kèm theo dông sét, lốc xoáy và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời và sản xuất nông nghiệp.

Riêng tại TPHCM, chất lượng không khí thường ở mức xấu đến có hại, hôm nay khu vực ở mức có hại cho sức khỏe (AQI 100).

Nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng rõ rệt ngay khi tiếp xúc; người khỏe mạnh nếu ở ngoài trời thời gian dài có thể cảm thấy khó thở, ngứa cổ. Khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời không cần thiết.

Trên biển, gió và sóng hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh ở trạm Côn Đảo và DK1-7). Gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 1,5-2,7 m; biển động nhẹ đến động.

Lưu ý, gió mạnh, sóng lớn sẽ gây nguy hiểm cho các hoạt động của tàu, thuyền như kéo tàu, đánh bắt, du lịch,...