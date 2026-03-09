Dự báo thời tiết hôm nay, 9-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng, nền nhiệt cao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 9-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng, nền nhiệt cao

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ ngày nắng đến nắng nóng, nhiệt độ cao; chiều tối có khả năng xuất hiện mưa trái mùa rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (9-3), khu vực TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 9-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng, nền nhiệt cao - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, có nơi trên 34 độ C

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết thời tiết khu vực trong 10 ngày tới có xu hướng nắng nhiều vào ban ngày, trời hanh khô do độ ẩm thấp, đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ.

Đồng thời, khả năng có mưa trái mùa xuất hiện cục bộ vào chiều tối kèm theo dông sét, lốc xoáy và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời và sản xuất nông nghiệp.

Riêng tại TPHCM, chất lượng không khí thường ở mức xấu đến có hại, hôm nay khu vực ở mức có hại cho sức khỏe (AQI 100).

Nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng rõ rệt ngay khi tiếp xúc; người khỏe mạnh nếu ở ngoài trời thời gian dài có thể cảm thấy khó thở, ngứa cổ. Khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời không cần thiết.

Trên biển, gió và sóng hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh ở trạm Côn Đảo và DK1-7). Gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 1,5-2,7 m; biển động nhẹ đến động.

Lưu ý, gió mạnh, sóng lớn sẽ gây nguy hiểm cho các hoạt động của tàu, thuyền như kéo tàu, đánh bắt, du lịch,...

Dự báo thời tiết hôm nay, 9-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng, nền nhiệt cao - Ảnh 2.

Hình thái thời tiết khu vực trong 10 ngày

Trong 24-48 giờ tới: Áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu lệch Đông.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Từ 3-10 ngày tới: Áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, khoảng ngày 12 và 13-3 được tăng cường trở lại.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Tin liên quan

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ đầu tháng 3: 3 ngày khác biệt

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ đầu tháng 3: 3 ngày khác biệt

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết 10 ngày đầu tháng 3, TPHCM phổ biến có nắng đến nắng nóng, khả năng xuất hiện đợt mưa trái mùa ngắn ngày.

Dự báo thời tiết hôm nay, 7-3: Nam Bộ chủ yếu nắng, lưu ý chất lượng không khí tại TPHCM

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ chủ yếu nắng, trời hanh khô, cuối ngày có mưa trái mùa

Dự báo thời tiết hôm nay, 5-3: TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, khả năng có mưa trái mùa

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ ban ngày chủ yếu nắng, hanh khô do độ ẩm thấp; mưa trái mùa có thể xuất hiện rải rác.

dự báo thời tiết hôm nay thời tiết nam bộ mưa trái mùa thời tiết tphcm mùa khô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo