Dự báo về giá heo hơi Tết Bính Ngọ 2026, khó lên tới 80.000 đồng/kg?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Dự báo về giá heo hơi Tết Bính Ngọ 2026, khó lên tới 80.000 đồng/kg?

Thùy Linh

(NLĐO) - Cục Chăn nuôi và Thú y nhận định giá heo hơi trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có khả năng tăng khoảng 5-10%.

Thời gian gần đây, giá heo hơi Tết bắt đầu tăng trong bối cảnh nhu cầu vào cuối năm tăng lên, phục vụ cho các dịp lễ, Tết.

Dự báo giá heo dịp Tết Nguyên đán có chạm mốc 80 . 000 Đồng / kg không? - Ảnh 1.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, thông tin về nguồn cung và giá heo hơi dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trong khi đó, nguồn cung thời gian qua cũng chịu ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh. Số liệu từ Cục Chăn nuôi và Thú y cho thấy năm 2025, tổng số gia súc bị chết và cuốn trôi khoảng 47 ngàn con.

Dịch bệnh cũng khiến số heo chết và tiêu hủy là 1,27 triệu con, tăng hơn 13 lần so với năm 2024, đỉnh dịch tập trung vào tháng 7-8 và chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Hiện, giá heo hơi đang duy trì ở mức 64.000 - 69.000 đồng/kg, tùy địa phương.

Chiều ngày 6-1, tại họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định giá heo có xu hướng tăng song đảm bảo Tết này không thiếu thịt heo.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết tổng sản lượng thịt heo hơi năm 2025 ước đạt 8,66 triệu tấn, tăng 4,3% (đạt 98,9% so với kế hoạch đặt ra (kế hoạch là 8,75 triệu tấn). Dự báo từ nay đến trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, nhất là thịt, trứng sẽ tăng lên từ 5-10% so với bình quân các tháng trong năm 2025 (nhu cầu thịt các loại khoảng 350 - 450 ngàn tấn/tháng, khoảng 1,5 - 1,6 tỉ quả trứng gia cầm…).

Theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y, với tình hình dịch bệnh đã và đang được kiểm soát chặt chẽ, nhu cầu tăng nên người dân yên tâm tái đàn gia súc, gia cầm. Về cơ bản thị trường sẽ ổn định, giá heo hơi dao động quanh mức 70.000 đồng/kg, cân đối cung - cầu đảm bảo không bị thiếu hụt thực phẩm trong dịp lễ, Tết.

"Theo quy luật thị trường, dịp cuối năm giá thường tăng khoảng 5 - 10%. Dự báo giá heo sẽ xoay quanh mức dưới 75.000 đồng/kg, khó có khả năng lên đến mức 80.000 đồng nếu duy trì tốt việc kiểm soát dịch bệnh" - ông Đăng nhận định.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay, 5-1: Đồng loạt giảm trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay, 5-1: Đồng loạt giảm trên cả nước

(NLĐO) – Do nguồn cung heo mảnh tăng, giá heo mảnh tại chợ đầu mối đã được điều chỉnh giảm.

Giá heo hơi hôm nay, 1-1-2026: Diễn biến mới trong ngày đầu năm

(NLĐO) – Dù giá heo hơi nhích lên, giá heo mảnh tại chợ vẫn giữ nguyên so với đầu tuần, phổ biến ở mức 78.000 – 85.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay, 31-12: Bất ngờ đảo chiều giảm

(NLĐO) – Hơn một tháng qua, giá heo hơi tại các vùng miền liên tục tăng, có thời điểm đạt mốc 71.000 đồng/kg, nay bất ngờ quay đầu giảm.

giá heo hơi giá heo hôm nay Tết dự báo giá heo hơi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo