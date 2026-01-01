Giá heo hơi hôm nay, 1-1-2026: Diễn biến mới trong ngày đầu năm

Ngày 1-1-2026, theo các thương lái, giá heo hơi đưa về các cơ sở giết mổ tại TPHCM tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, lên mức 64.500 – 67.000 đồng/kg đối với heo của các công ty chăn nuôi. Trong khi giá heo hơi từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn ổn định, dao động từ 55.000 – 65.000 đồng/kg.

Số lượng heo về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) đêm 31-12 rạng sáng 1-1 đạt 405 tấn, tăng 21 tấn so với đầu tuần.

Dù giá heo hơi nhích lên, giá heo mảnh tại chợ vẫn giữ nguyên so với đầu tuần, phổ biến ở mức 78.000 – 85.000 đồng/kg. Do đó, giá thịt heo pha lóc tại các chợ đầu mối cũng tiếp tục ổn định.

Cụ thể, thịt đùi được bán với giá 87.000 đồng/kg, sườn non 150.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg, nạc dăm 115.000 đồng/kg, ba rọi 130.000 đồng/kg, giò trước 77.000 đồng/kg và giò sau 67.000 đồng/kg.

Giá heo tại chợ đầu mối ở TP HCM đang đứng ở mức cao

Tại các vùng miền trên cả nước, giá heo hơi hiện chưa ghi nhận điều chỉnh mới từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn, mặt bằng giá vẫn giữ như đầu tuần.

Trước đó, các doanh nghiệp này đã giảm giá từ 2.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi tại miền Bắc xuống còn 67.000 – 69.000 đồng/kg; khu vực Bắc Trung Bộ ở mức 66.000 – 69.000 đồng/kg; Nam Trung Bộ 63.000 – 67.000 đồng/kg; Đông Nam Bộ 63.000 – 65.000 đồng/kg. Riêng khu vực Tây Nam Bộ tiếp tục là nơi có giá thấp nhất, dao động từ 60.000 – 63.000 đồng/kg.



Theo các thương lái, giá thịt heo pha lóc tại chợ chưa được điều chỉnh tăng chủ yếu do rơi vào dịp nghỉ Tết Dương lịch, sức tiêu thụ trên thị trường có xu hướng giảm. Nhiều người dân không ở lại TPHCM mà đi du lịch hoặc về quê, làm nhu cầu tiêu dùng thịt heo tạm thời chững lại.